TV : Stéphane Guy sur la sellette, Canal + en ébullition !

Dans : Ligue 1.

Commentateur phare du football sur Canal + depuis le départ de Grégoire Margotton, Stéphane Guy pourrait quitter la chaîne cryptée dans les jours à venir.

Et pour cause, le journaliste de 50 ans a été mis à pied après son témoignage de soutien à Sébastien Thoen en direct à l’antenne. « Je veux saluer l'ami Sébastien Thoen qui n'a pas eu la sortie qu'il aurait méritée. On lui souhaite bon vent. On sait que le bel esprit de Marie Portolano permettra d'assurer la continuité dans le Canal Sports Club. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il faut se méfier des comiques parce que quelquefois, ils disent des choses pour plaisanter » avait lâché Stéphane Guy au sujet de l’humoriste licencié par Canal Plus pour avoir participé à une parodie de l’Heure des Pros, l’émission à succès de C-News, la chaîne d’info… du même groupe.

Mis à pied, Stéphane Guy devait retrouver l’antenne une semaine plus tard. Ce sont tout du moins les premières informations qui avaient circulé. Mais la réalité est plus sombre pour le journaliste de Canal + puisque selon les informations de L’Equipe, Stéphane Guy pourrait être licencié à l’issue d’un entretien avec la DRH de la chaîne. « On n'est pas très optimistes sur l'issue de l'affaire Stéphane Guy. La direction pourrait en faire un exemple et cela serait très mal vécu par les salariés. En fonction du résultat, on saura où se prend ce type de décision : au sein du groupe Canal ou avenue de Friedland (le siège de Vivendi) par l'actionnaire. On aura la réponse ces prochains jours... » glisse à ce sujet un représentant du personnel. Selon toute vraisemblance, c’est au cours de la semaine prochaine que la décision sera prise et rendue public. Pour Stéphane Guy, ce départ d’une chaîne à laquelle il est tant attaché serait assurément vécu comme un immense coup dur, à l’heure où Canal + s’apprête à récupérer la totalité des droits de la Ligue 1 après le départ anticipé de Mediapro…