TV ‍: PSG - Strasbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Suite à une trêve internationale plutôt agitée avec l’affaire Kylian Mbappé, le championnat de France va reprendre ses droits ce week-end, avec notamment un alléchant match entre le PSG et Strasbourg.

Quelle heure pour PSG - Strasbourg ?

Avant d’aborder une semaine importante, entre le retour de la Ligue des Champions contre le PSV mardi et le Classique face à l’OM en L1 dimanche, le club de la capitale française va passer un vrai test contre Strasbourg. Cette rencontre se jouera ce samedi 19 octobre à 21h00 au Parc des Princes. L’arbitre sera Jérémy Stinat.

Sur quelle chaîne suivre PSG - Strasbourg ?

Comptant pour la 8e journée de Ligue 1, cette rencontre entre Paris et Strasbourg sera très intéressante à regarder. Elle sera diffusée sur DAZN, comme tous les matchs du samedi soir.

Les compos probables de PSG - Strasbourg :

Un peu dans le dur avant la trêve internationale d’octobre, à cause de la première défaite de la saison contre Arsenal en C1 (0-2) et un nul pas bien brillant face à Nice (1-1), le PSG veut remettre la marche avant pour aborder la suite de son calendrier de manière la plus sereine possible. Pour cela, Paris va devoir venir à bout de Strasbourg. Lors de cette rencontre, Luis Enrique aura un groupe plutôt complet à sa disposition pour tenter de reprendre la place de leader de la L1 à Monaco.



La compo probable du PSG : Donnarumma – Zaïre-Emery, Marquinhos, Beraldo, Nuno Mendes – Ruiz, Neves, Lee – Doué, Asensio, Kolo Muani.

Véritable attraction de ce début de saison en L1 grâce au jeu offensif déployé par l’équipe de Liam Rosenior, Strasbourg rêve de faire tomber le PSG au Parc après avoir battu l’OM au Vélodrome fin septembre (1-0). Sauf que pour réaliser ce petit exploit, le Racing sera privé de nombreux joueurs, comme Guéla Doué ou Doukouré (suspendus).

La compo probable de Strasbourg : Petrovic – Sobol, Sow, Sylla, Moreira – Lemarechal, Andrey Santos – Bakwa, Diarra, Nanasi – Emegha.