TV ‍: PSG - Lens, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Par Alexis Rose

Avant de se replonger dans la Ligue des Champions, avec la réception de l’Atlético de Madrid en milieu de semaine prochaine, le Paris Saint-Germain va devoir affronter Lens dans un gros match de la Ligue 1.

Quelle heure pour PSG – Lens ?

Il y a deux saisons, le match entre Paris – Lens était un choc au sommet dans la course au titre. Si le PSG est toujours en haut du championnat de France, le RCL est toujours bien à l’affût dans le Top 5. Ce qui signifie donc que cette rencontre sera intéressante à suivre. Elle se jouera ce samedi 2 novembre à 17h00 au Parc des Princes. L’arbitre sera Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre PSG – Lens ?

Contrairement aux matchs des autres gros clubs de L1 ce week-end, la partie du PSG face à Lens sera diffusée sur l’antenne de beIN Sports 1. Sur la chaîne qatarie, les commentaires seront assurés par Christophe Josse et Daniel Bravo.

Les compos probables de PSG – Lens :

De nouveau seul leader de la Ligue 1, grâce à sa très belle victoire acquise dans le Classique du côté de Marseille (3-0) mais aussi avec la défaite de Monaco à Nice (1-2), le PSG a maintenant une ambition : faire le trou en tête du championnat. Pour cela, le club de la capitale française va devoir conserver son invincibilité face à Lens samedi. À l’occasion de ce match comptant pour la 10e journée, Luis Enrique sera toujours privé de Ramos, Kimpembe ou Hernandez.

La compo probable du PSG : Donnarumma – Hakimi, Skriniar, Pacho, Berlado – Zaire Emery, Vitinha, Neves – Dembélé, Asensio, Barcola.

Tombé pour la première fois de la saison en L1 la semaine passée lors de son revers dans le derby du Nord face au LOSC (0-2), Lens a envie de se racheter en ramenant un bon résultat de son déplacement à Paris. Mais pour cela, le Racing devra faire un exploit. Lors de cette rencontre, Will Still composera sans Aguilar, Cabot, Fulgini, Medina, Said ou Satriano.

La compo probable de Lens : Samba – Gradit, Danso, Khusanov – Frankowski, Thomasson, Diouf, Machado – Sotoca, Lebeau Lascary, Zaroury.