TV : Pierre Ménès mise sur OM-PSG pour sauver la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

A la surprise générale, Canal + diffusera le choc entre l’OM et le PSG dimanche soir à l’Orange Vélodrome.

La LFP a fait le choix de lancer une grande consultation pour la diffusion de cette affiche emblématique et malgré les candidatures de France Télévision, M6 et TF1, c’est Canal + qui a raflé la mise en dépensant près de 3 ME pour diffuser la rencontre. L’occasion unique de réaliser une grosse audience et de prouver que la Ligue 1 a encore une valeur et un avenir à la télévision selon Pierre Ménès. Sur son blog, le journaliste de la chaîne cryptée s’est réjoui de la diffusion du Classique sur Canal et a indiqué qu’il misait sur ce choc afin de sortir la Ligue 1 du fossé, en pleine crise des droits télévisuels et alors que la premier appel d’offres de la LFP a été jugé infructueux.

« Le PSG a battu Nîmes à l’issue d’un match médiocre et ennuyeux. Il faut dire que Nîmes a attendu d’être mené 2-0 pour arrêter de défendre à neuf. Son but ne solutionne pas le « problème Mbappé » dans cette équipe, avec ce positionnement bizarre d’attaquant axe gauche où il s’est retrouvé dans la nasse entre quatre défenseurs nîmois. Maintenant, tirer des conclusions sur ce match alors qu’il manquait sept titulaires me paraît nul et non avenu. On jugera le club de la capitale lors du Classico, qu’on aura le bonheur de vivre sur Canal+ dimanche soir. Un match qui, je l’espère, fera une belle audience chez nous pour, peut-être, redonner envie à tout le monde d’investir à nouveau dans le foot français » a commenté Pierre Ménès, qui sera bien évidemment présent pour disséquer le Classique OM-PSG sur le plateau du Canal Football Club avant et après le match. Comme au bon vieux temps…