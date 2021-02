Droits TV : Canal+ refuse de négocier, mais diffuse OM-PSG

Dans : Ligue 1.

Après l'échec de l'appel d'offres des droits TV de la Ligue 1, Canal+ refuse d'acheter ces droits dans une opération de gré à gré. La LFP est dans une impasse totale. OM-PSG sera tout de même sur...Canal+

48 heures après avoir constaté que l’appel d’offre des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 était infructueux, les propositions d’Amazon, de DAZN et de Discovery (Eurosport) étant insuffisantes, Vincent Labrune espérait pouvoir vendre de gré à gré ces droits qui doivent permettre aux 20 clubs de L1 de souffler un peu financièrement. Mais du côté de Maxime Saada et surtout de Vincent Bolloré, on est clairement déterminé à faire plier la Ligue de Football Professionnel, malgré la proximité du match OM-PSG, dimanche soir au Vélodrome. En effet, L’Equipe annonce ce mercredi soir que Canal+ a annoncé au patron de la LFP qu’il était inutile d’attendre la moindre offre de la part de la chaîne cryptée pour acheter un ou plusieurs lots. C+ justifie cette décision en considérant que sur le plan juridique, cet arrangement de gré à gré était risqué, dans la mesure où dans le même temps elle a mené deux actions en justice contre la Ligue.

Autrement dit, Canal + exige un nouvel appel d’offres, mais avec la totalité des matchs de Ligue 1, ce que la LFP refuse pour l’instant, l’instance du foot français n’ayant pas voulu reprendre les deux matches revendus par BeInSports à Canal+ pour 330ME. Le quotidien sportif précise que le match OM-PSG sera diffusé au moins sur Téléfoot, même si cette chaîne ne paie pas pour diffuser la Ligue 1, tandis qu’un « mini » appel d’offres est lancé auprès de toutes les chaînes, y compris en clair, a été lancé pour céder les droits de cette seule rencontre. Et Canal+ a immédiatement annoncé qu'elle venait de gagner ces droits.