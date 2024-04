L1 ‍: Lille sur le podium, Metz sort de la zone rouge

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Dans les trois matchs au menu de ce dimanche à 15 heures, les enjeux étaient multiples.

En cette semaine européenne, la LFP avait revisité son calendrier et il y avait donc trois rencontres programmées en début d'après-midi. Dans le haut du classement, Lille a fait la bonne affaire en enchaînant une troisième victoire consécutive en Championnat grâce à l'unique but de David (1-0, 12e). Trois jours après l'énorme déception européenne face à Strasbourg, le LOSC a dominé Strasbourg (1-0), l'équipe en forme du moment puisque les Alsaciens avaient pris dix points sur douze lors des quatre derniers matchs. En attendant le résultat de Brest-Monaco, Lille reprend la troisième place à l'ASM avant de se déplacer à Louis II mercredi prochain.

Les Dogues assurent l'essentiel et s'imposent à la maison face au RC Strasbourg, 1-0 👏



Rendez-vous mercredi à Monaco pour un match très important 👊#LOSCRCSA 1-0 I 90' — LOSC (@losclive) April 21, 2024

Autre match très important, celui qui opposait Le Havre à Metz, le club haut-normand devançant tout juste les Lorrains avant la rencontre. C'est encore une fois Georges Mikautadze qui a marqué un but de l'or pour le FC Metz juste après la pause (0-1, 47e), puisque grâce à cette victoire (0-1) au Havre, la formation messine sort de la zone rouge et laisse la place de barragiste au club doyen, qui compte huit victoires en dix matchs et s'enfonce dans la crise.

Enfin, Montpellier s'est un peu plus rassuré en s'imposant (1-2) à Reims, l'équipe de Will Still reculant doucement, mais surement au classement. Un but d'El-Tamari en fin de rencontre a assuré la victoire au MHSC, désormais douzième au classement de Ligue 1.