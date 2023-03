TV : OM - Strasbourg, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après avoir creusé le trou dans la course à la deuxième place, l’Olympique de Marseille veut continuer à rêver du titre, si jamais le PSG venait à basculer dans la déprime après son élimination de la Ligue des Champions.

Quelle heure pour OM – Strasbourg ?

Avec plus que la Ligue 1 à jouer, suite à ses éliminations de la Ligue des Champions en fin d’année dernière et de la Coupe de France récemment, le club phocéen ne veut plus perdre pour tenter de rêver au titre. Pour cela, l’OM devra battre Strasbourg au Stade Vélodrome ce dimanche 12 mars à 20h45. L’arbitre de cette rencontre sera Jérémie Pignard.

Sur quelle chaîne suivre OM – Strasbourg ?

Comme tous les grands rendez-vous du dimanche soir, ce match entre Marseille et Strasbourg sera bien entendu diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo.

Les compos probables de OM – Strasbourg :

Solide deuxième du championnat de France, avec quatre points d’avance sur ses deux principaux rivaux, Monaco et Lens, l’OM veut enchaîner une deuxième victoire de suite et pourquoi profiter d’un faux pas du PSG après son élimination en C1 pour revenir dans la course au titre. Et pour arriver à ses fins, Igor Tudor aura un groupe complet à sa disposition, puisque Gigot est de retour.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Balerdi, Kolasinac - Clauss, Rongier, Veretout, Tavares - Under, Alexis Sanchez - Guendouzi.

Premier non-rélégable, Strasbourg n’a que deux points d’avance sur l’avant-dernier de L1. Autant dire que les Alsaciens ont chaud au derrière avant de se déplacer au Vélodrome dimanche soir. Défait face à Brest le week-end dernier (0-1), le RCSA va devoir réaliser un exploit pour ne pas sombrer dans la zone rouge à l’issue de cette 27e journée de L1. Pour réaliser un bon résultat contre l’OM, Frédéric Antonetti devra faire sans Bellegarde, Djiku, Le Marchand ou Sanson.

La compo probable de Strasbourg : Sels - Perrin, Nyamsi, Doukoure - Guilbert, Aholou, Sissoko, Lienard, Sobol - Gameiro, Diallo.