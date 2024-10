TV ‍: OM - PSG, à quelle heure et sur quelle chaîne voir le Classique de la L1 ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Alors que le football européen se prépare à vivre une jolie fête ce week-end, avec notamment le Clasico entre le Barça et le Real Madrid samedi, le feu d'artifices se déroulera dimanche soir à Marseille lors du Classique de la Ligue 1 entre l’OM et le PSG.

Quelle heure pour OM - PSG ?

C’est l’heure du tant attendu Classique de la Ligue 1 entre Marseille et Paris ! Comme chaque année, la rencontre entre l’OM et le PSG déchire les passions en France. Et peut-être encore plus cette saison, sachant que les deux clubs ennemis sont au coude-à-coude en haut du classement. Ce premier round se jouera ce dimanche 27 octobre à 20h45 au Stade Vélodrome. L’arbitre sera François Letexier.

Sur quelle chaîne suivre OM - PSG ?

Avec ce choc entre Marseille et Paris, la L1 espère montrer ce qu’elle a de mieux pour faire plaisir à ses fans. Pour voir ce match, il faudra se brancher sur l’antenne de DAZN, le nouveau diffuseur principal du championnat de France.

Les compos probables de OM - PSG :

Revenu à trois points de la tête de la Ligue 1 suite à sa très belle victoire contre Montpellier dimanche dernier (5-0), l’OM rêve de jouer la course au titre jusqu’au bout. Avec un seul match par semaine à jouer, sans Coupe d’Europe à disputer, Marseille se doit de répondre présent, notamment avec Roberto De Zerbi. Cette rencontre contre le PSG sera un nouveau gros test pour Marseille, après le succès fou acquis à Lyon en septembre (3-2). Devant leur public, les Phocéens donneront tout pour battre le PSG pour la première fois depuis bien longtemps.

La compo probable de l’OM : Rulli - Lirola, Balerdi, Kondogbia, Cornelius - Hojbjerg, Rabiot - Greenwood, Harit, Rowe - Wahi.

En difficulté en Ligue des Champions, avec un nul délicat contre le PSV cette semaine (1-1), Paris débarquera à Marseille avec une certaine pression. Leader et toujours invaincu en L1 cette saison, le PSG voudra faire un bon résultat à Marseille pour frapper un grand coup dans la course au titre. Pour ce match, Luis Enrique aura un groupe assez complet à sa disposition.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Zaire Emery, Neves, Vitinha - Dembélé, Asensio, Barcola.