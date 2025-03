TV ‍: 700 millions pour la Ligue 1, BeInSports a trahi Vincent Labrune

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

En pleine négociation pour l’attribution des droits TV de la Ligue 1 l’été dernier, Vincent Labrune était convaincu que BeInSports viendrait sauver le football français avec une offre proche de 700 millions d’euros.

Il y a un peu plus de six mois, les négociations ont fait rage entre la Ligue de Football Professionnel et les différents diffuseurs pour l’attribution des droits TV du championnat de France. Au grand dam des dirigeants de clubs, Canal+ n’a pas participé aux négociations. La chaîne cryptée, qui a lourdement investi pour s’offrir la Ligue des Champions, n’a pas souhaité se positionner sur la Ligue 1. Tout s’est donc joué entre BeInSports, DAZN mais aussi Prime Video, qui a participé aux discussions, tandis que l’option de créer une chaîne de la Ligue a également été sur la table. C’est finalement DAZN et BeInSports qui ont raflé la mise, pour un total de 500 millions d’euros.

Mais dans son édition du jour, Le Parisien affirme que Vincent Labrune espérait une issue bien plus heureuse. Le patron de la LFP, très proche de Nasser Al-Khelaïfi -ce qui lui est énormément reproché-, était convaincu que BeInSports viendrait rafler 100% des droits TV de la Ligue 1 pour une somme aux alentours de 700 millions d’euros. « Un conte des mille et une nuits qui débouchera sur une offre de 100 millions d’euros pour un seul match et un contrat de sponsoring pas encore appliqué » écrit le quotidien francilien, pour qui Vincent Labrune est tombé de haut en voyant le média qatari dirigé par Nasser Al-Khelaïfi se positionner pour un seul match de Ligue 1, alors qu’il espérait davantage.

Labrune reste malgré tout un soutien infaillible d'Al-Khelaïfi

Malgré ce que l’on peut considérer comme une petite trahison, l’ancien président de l’Olympique de Marseille reste le plus fidèle soutien de Nasser Al-Khelaïfi. La preuve, lors du collège de Ligue 1 du 14 juillet, dont les extraits audio et vidéo ont filtré dans la presse la semaine passée, Vincent Labrune prenait la parole en premier pour « remercier » le Qatar et BeInSports d’être venu « au soutien du football français, ce qu’il n’était pas obligé de faire ». Une proximité entre le patron de la LFP et celui du PSG qui dérange de plus en plus de dirigeants de clubs, à commencer par John Textor ou encore Joseph Oughourlian, lesquels espèrent une profonde refonte du modèle de la Ligue vis-à-vis de ses diffuseurs dans les mois à venir.