TV : OM - Montpellier, sur quelle chaîne et à quelle heure ?

Après la trêve internationale du mois de mars, l’Olympique de Marseille va repartir avec un match ultra-compliqué à jouer face à Montpellier au Vélodrome. Une rencontre comptant pour la 29e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour OM - Montpellier ?

Solide dauphin du PSG en championnat, le club phocéen veut repartir du bon pied et poursuivre sa série de trois matchs sans défaite. Pour cela, les Marseillais vont devoir battre le MHSC, le club en forme du moment. Cette rencontre se jouera ce vendredi 31 mars à 21 heures au Stade Vélodrome. L’arbitre sera Thomas Léonard.

Sur quelle chaîne suivre OM - Montpellier ?

Souvent à l’affiche du dimanche soir, l’OM jouera cette fois-ci en premier ce week-end, vu que le choc de la 29e journée de L1 opposera le PSG à l’OL dimanche soir. Mais ce n’est pas pour autant que les supporters marseillais devront changer de chaîne pour regarder leur équipe, puisque ce OM - MHSC sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Smail Bouabdellah et Benoît Cheyrou seront aux commentaires, David Astorga sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Dominique Arribagé.

Les compos probables de OM - Montpellier :

Revenu à sept points du PSG dans la course au titre, l’OM doit impérativement gagner pour mettre la pression sur Paris, mais aussi pour garder ses distances sur Lens pour la deuxième place. Mais pour arriver à ses fins, Igor Tudor sera privé de quelques joueurs, comme Balerdi (suspendu) ou Ounahi (blessé).

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Mbemba, Gigot, Bailly - Clauss, Veretout, Rongier, Tavares - Under, Alexis Sanchez, Malinovskyi.

Inarrêtable depuis le retour de Michel Der Zakarian sur son banc de touche, Montpellier n’a plus perdu depuis début février. Auteur de cinq victoires lors des six derniers matchs, le MHSC est pratiquement sauvé. Mais désormais, le club héraultais envisage de faire de grands coups pour se faire plaisir en cette fin de saison. Et quoi de mieux qu’une victoire au Vélodrome pour faire vibrer les supporters ? Pour cela, MDZ devra composer sans Bertaud, Esteve, Maouassa ou Ferri.

La compo probable de Montpellier : Lecomte - Sacko, Jullien, Kouyate, Sylla - Chotard, Savanier - Nordin, Khazri, Mavididi - Wahi.

La décla d’avant-match :

Igor Tudor, entraîneur de l’OM : « Je m'attends à un match difficile face à une équipe très en forme, ils ont pris le meilleur total de points depuis le début de la saison sur leurs cinq derniers matchs joués. On n'a pas parlé de 2e, 3e ou 4e place. L'OM doit avoir comme objectif de tout gagner. Après il y a d'autres équipes à prendre en considération. Tous les matchs sont difficiles, qu'on joue le PSG ou Strasbourg c'est la même chose. Je ne change pas mon plan qu'on joue Lens ou Reims ».