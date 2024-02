TV ‍: OM - Metz, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

En difficulté en championnat à cause de mauvais résultats en ce début d’année 2024, l’Olympique de Marseille va tenter de relancer la machine devant son public du Vélodrome face à Metz.

Quelle heure pour OM – Metz ?

Éliminé de la Coupe de France, l’OM traîne un peu sa misère depuis quelques semaines, et encore plus depuis sa défaite dans l’Olympico contre Lyon dimanche dernier (0-1). Histoire de retrouver de la confiance avant d’affronter Donetsk en Europa League jeudi prochain, Marseille veut faire un bon résultat à domicile contre Metz. Ce match se jouera ce vendredi 9 février à 21h00 au Stade Vélodrome. L'arbitre sera Hakim Ben El Hadj.

Sur quelle chaîne suivre OM – Metz ?

Comptant pour la 21e journée de Ligue 1, ce match d’ouverture du vendredi entre Marseille et Metz sera diffusé sur l’antenne d’Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou. David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol et Edouard Cissé.

Les compos probables de OM – Metz :

Désormais huitième de L1 avec sept points de retard sur le podium, l’OM n’a déjà plus trop le droit à l’erreur s’il veut continuer à rêver de la prochaine Ligue des Champions. Incapable de gagner depuis début janvier, le club phocéen reste sur quatre matchs sans victoire en L1. Autant dire que l’heure commence à être grave pour Marseille. Pour ce match, Gennaro Gattuso sera privé de Kondogbia, Murillo, Nadir, Veretout, Gueye, blessés. Mbemba est toujours à la CAN, alors que Sarr et Correa sont incertains.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez – Clauss, Gigot, Balerdi, Merlin – Ounahi, Onana, Harit – Ndiaye, Aubameyang, Luis Henrique.

Pire équipe de Ligue 1 ces dernières semaines, Metz reste sur sept défaites de suite en championnat. Barragiste avec un point d’avance sur le dernier après son revers face à son concurrent direct Lorient le week-end dernier, le FCM est dos au mur avant d’aller à Marseille. Autant dire que les Messins aimeraient bien mettre le réveil vendredi, surtout qu’ils n’ont plus perdu au Vélodrome depuis 2018. Pour ce match, László Bölöni sera privé de Jallow, alors que Candé et N’guessan sont incertains.

La compo probable de Metz : Oukidja – Colin, Traoré, Candé, Udol – Jacques, N’Doram, Camara – Asoro, Mikautadze, Lamkel Ze.