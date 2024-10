TV ‍: Montpellier - OM, sur quelle chaîne et à quelle heure ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Sans Coupe d’Europe au programme cette saison, l’Olympique de Marseille se doit de faire de bons résultats en Ligue 1 pour concurrencer le PSG dans la course au titre. Le match face à Montpellier sera une belle occasion de recoller aux leaders.

Quelle heure pour Montpellier - OM ?

Freiné ces dernières semaines après un début de saison canon, le club phocéen doit rebondir après cette trêve internationale d'octobre. Pour cela, quoi de mieux qu’un match contre le MHSC, l’un des membres de la zone rouge ? Cette rencontre se jouera en tout cas ce dimanche 20 octobre à 20h45 au Stade de La Mosson. L’arbitre sera Clément Turpin.

Sur quelle chaîne suivre Montpellier - OM ?

Comme la plupart des gros matchs de cette 8e journée de Ligue 1, cette rencontre entre Montpellier et Marseille sera diffusée sur DAZN, la nouvelle chaîne du football français, notamment le dimanche soir.

Les compos probables de Montpellier - OM :

Avant-dernier du championnat, avec seulement quatre points en sept journées, le MHSC reste sur cinq défaites lors des six dernières journées de L1. Puni par Reims juste avant la trêve (2-4), Montpellier va retrouver son stade, où les hommes de Michel Der Zakarian ont remporté leur seul match de la saison. Mais face à cet OM revanchard, rien ne sera facile. Surtout que le MHSC fera sans Al Tamari, Jullien, Kouyate ou Maamma.

La compo probable de Montpellier : Lecomte - Sacko, Dzodic, Sagnan, Mincarelli - Touré, Chotard - Nordin, Savanier, Khazri - Adams.

Relégué à cinq points de Monaco et à trois unités du PSG, à cause de sa défaite contre Strasbourg (0-1) et son nul face à Angers (0-0), Marseille n’a plus le droit à l’erreur. Une semaine avant d’affronter son ennemi parisien dans le Classique de la L1, l’OM doit faire le plein de points contre un relégable. Pour réussir sa mission, Roberto De Zerbi sera privé de Carboni, Koné (blessés) ou Maupay (suspendu).

La compo probable de l’OM : Rulli - Murillo, Balerdi, Cornelius, Brassier - Kondogbia, Hojbjerg - Greenwood, Harit, Luis Henrique - Wahi.