TV : Mediapro désigne son patron, le foot français respire !

Dans : Ligue 1.

Dans moins d'un an, le groupe Mediapro possèdera une très large partie des droits TV de la Ligue 1, BeInSports ayant conservé un tout petit bout du gâteau lors du dernier appel d'offres. Mais du côté des clubs français, qui vont empocher le jackpot, on commençait un peu à trembler car Mediapro n'avait pas encore désigné celui qui sera le directeur en France de la chaîne. Mais selon L'Equipe, ce souci est réglé puisque Julien Bergeaud, qui a longtemps oeuvré pour Eurosport France, et dirigeait depuis 4 ans Discovery France, propriétaire d'Eurosport, va rejoindre Mediapro pour en prendre la direction dans notre pays. Il aura pour mission de créer une chaîne de A à Z, ce qui annonce probablement le début du mercato chez les journalistes et les consultants.