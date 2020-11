TV : Mediapro attaque Canal+ en justice, ils se Téléfoot du monde !

Dans : Ligue 1.

Mediapro, qui n'a pas payé l'échéance des droits TV de la Ligue 1 du mois d'octobre, a attaqué en justice Canal+ pour abus de position dominante. Etonnant non ?

Le feuilleton des droits TV de la Ligue 1 et de la Ligue 2 prend un nouveau tournant ce jeudi, et cela même sans attendre la décision du conciliateur nommé par un tribunal suite au refus de Mediapro de payer 172ME en octobre à la Ligue de Football Professionnel. En effet, l'AFP annonce que le groupe sino-espagnol, qui gère la chaîne Téléfoot, a assigné Canal+ devant le tribunal de commerce de Paris, Jaume Roures accusant la chaîne concurrente « d’abus de position dominante ». Et Mediapro de réclamer des dommages et intérêts dans le cadre des négociations qui ont débuté après l’appel d’offres des droits de la Ligue 1, a indiqué une source à l’Agence France Presse.

De son côté, Canal+ avait également attaqué en justice Mediapro en septembre dernier pour « inégalité de traitement », la chaîne française estimant que Jaume Roures réclamait plus d’argent au groupe Canal+ qu’aux autres opérateurs pour diffuser la chaîne Téléfoot. Depuis une semaine, alors que la LFP semble ne plus vouloir négocier avec Mediapro, on sait que le diffuseur historique de la Ligue 1 est prêt à reprendre l’ensemble des matchs de notre Championnat pour la coquette somme de 740ME sans que cela soit officiellement confirmé. De côté des présidents des clubs de l'élite, on doit commencer à sérieusement avoir quelques gouttes de sueur qui coulent sur le front en regardant ce dossier des droits TV partir totalement à la dérive alors que l'échéance de décembre ne sera pas réglée non plus.