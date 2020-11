TV : Canal+ prêt à payer 740ME pour toute la Ligue 1 !

Dans : Ligue 1.

Tandis que le feuilleton Mediapro s'éternise, Canal+ est prêt à rafler la totalité des droits de la Ligue 1 avec une offre à 740ME plus d'éventuels bonus.

Même si cette année est financièrement catastrophique pour les clubs de Ligue 1, un petit coin de ciel bleu apparaît à l’horizon. En effet, alors que la Ligue de Football Professionnel tente de régler une bonne fois pour toutes le problème majeur posé par le refus de Mediapro de régler l’échéance d’octobre des droits TV (172ME) et probablement d’en faire de même pour celle de décembre du côté de Canal+ on semble se préparer à un retour fracassant dans l’univers de la Ligue 1 à la télévision. Même si le diffuseur historique du Championnat de L1 possède déjà deux matchs cette saisons, rachetés 333ME à BeInSports, Canal+ est en mesure de s’offrir la totalité des matches de notre Championnat via une offre dévoilée ce lundi par L’Equipe.

Le quotidien sportif affirme en effet que Canal+ est disposé à faire une offre de 740ME par saison pour la totalité des droits de Ligue 1 en ajoutant des bonus si le nombre de ses abonnés augmente suite à l’acquisition de ces matchs. Avant de dégainer officiellement sa proposition à la LFP, Maxime Saada, le grand patron de Canal, doit évidemment attendre que Mediapro lâche définitivement l’affaire et libère les droits TV, ce que la Ligue ne pourra accepter sans un dédommagement financier conséquent. Dans cette gigantesque et coûteuse partie de poker, c’est Canal+ qui pourrait rafler la mise, tandis que la LFP limitera la casse pour les prochaines saisons. Mais en attendant, les clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 doivent courber l'échine en attendant que ce dossier accélère enfin.