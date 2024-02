Droits TV ‍: L'ancien patron de Canal+ crie victoire

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Kylian Mbappé va quitter le PSG en juin et on craint que cela impacte négativement les droits TV de la Ligue 1. Toutefois, Cyril Linette n'est pas d'accord. Il juge que la LFP a les cartes en main pour augmenter la valeur de son produit.

On ne sait pas encore qui diffusera la Ligue 1 en août 2024. Cependant, une chose est sûre, la ou les chaines choisies ne pourront montrer Kylian Mbappé sur les pelouses françaises. Tête de gondole du football français et du football mondial, l'attaquant parisien sera sans doute visible en Liga la saison prochaine. Après Lionel Messi et Neymar, la Ligue 1 perd une nouvelle tête d'affiche pour tous ses téléspectateurs. C'est une très mauvaise nouvelle au moment où se renégocient les droits TV du championnat de France pour les 5 prochaines saisons.

Sans Mbappé, la L1 a les clés pour se vendre

Les observateurs s'accordent à dire que le départ de Kylian Mbappé est le coup fatal porté aux ambitions de Vincent Labrune. Cyril Linette garde de l'espoir pour la Ligue 1. L'ancien chef du service des sports de Canal+ ne se réjouit pas du départ de Kylian Mbappé. Néanmoins, il pense que la LFP peut obtenir un bon montant pour les droits TV de la Ligue 1. Elle a d'autres problèmes à résoudre pour valoriser au mieux le produit L1 et le rendre attractif. Cyril Linette a expliqué ces problèmes dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC.

« C’est un gros coup dur mais, quand on parle de droits TV, ça m’énerve qu’on s’abrite derrière ça. Le championnat en a connu d’autres. Si le PSG met du temps à reconstruire, ça peut redonner du suspense à la Ligue 1 et c’est quand même l’ingrédient essentiel d’une compétition. C’est celui qui manque aujourd’hui et c’est ce pourquoi les gens s’y intéressent moins. Les droits TV ça dépend du suspense, des performances des clubs français en coupe d’Europe, de la qualité de la captation TV et là dessus il y a du boulot, de l’accessibilité du digital pour les diffuseurs. Timothée Chalamet, l’acteur de Dune, qui dit « Je ne vois pas les buts de Saint-Etienne », mettant le doigt sur le retard considérable du foot français sur le digital. Il est aux États-Unis, il ne comprend pas qu’il ne puisse pas accéder aux buts très rapidement. Et bien sûr, l’image et les comportements dans les stades. C’est ce produit Ligue 1 qu’il faut développer », analyse t-il. Un travail colossal et ce d'autant plus qu'il ne reste que quelques semaines pour trouver des diffuseurs pour la Ligue 1.