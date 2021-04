TV : Marie Portolano zappe Pierre Ménès pour Cyril Lignac

Dans : Ligue 1.

Après avoir centré sa carrière de journaliste dans le monde du sport, et surtout dans le football, Marie Portolano va complètement changer d'univers lors de la prochaine rentrée.

Il y a quelques semaines, on apprenait le départ de Marie Portolano à Canal+. Pour avoir signé la pétition du soutien à Sébastien Thoen, l'humoriste qui a été viré par la chaîne cryptée en fin d'année dernière pour s'être moqué de Pascal Praud et de CNews, la journaliste avait été ciblée par sa direction. Pas à son grand malheur, puisqu'elle traînait un certain spleen sur la Quatre. Surtout depuis qu'elle a été victime d'une agression sexuelle de la part de Pierre Ménès, qui avait soulevé sa jupe devant le public du Canal Football Club en 2016. Sept ans après son arrivée sur C+, Portolano va donc prendre la direction de M6. Suite à un départ par la grande porte, sachant que son dernier documentaire, « Je ne suis pas une salope, je suis une journaliste », a fait énormément de bruit, elle va changer complètement d'univers sur la Six.

De la cuisine et de la musique, Marie Portolano s'éloigne du foot

Alors qu'elle aurait pu intervenir autour de certains évènements sportifs, comme les matchs de l'équipe de France, Portolano va effectivement présenter plusieurs émissions de divertissement, et notamment autour de la musique. Mais ce n'est pas tout. Car selon les informations du Parisien, elle va surtout récupérer la présentation du « Meilleur Pâtissier ». La femme de 35 ans succédera ainsi à Faustine Bollaert et à Julia Vignali. Dès la fin du mois d'avril, elle prendra donc la direction du château de Groussay pour démarrer le tournage de la dixième saison. Un programme qu'elle partagera avec les jurés Cyril Lignac et Mercotte. Dès la rentrée prochaine, Portolano relèvera donc un sacré défi, vu que la dernière saison de l'émission culinaire avait été suivie par 3,5 millions de Français entre septembre et décembre 2020. D'excellentes audiences que l'ancienne journaliste sportive cherchera à booster, histoire d'oublier définitivement son passage remarqué sur Canal+ et dans le monde du football français.