TV ‍: La Ligue 1 vendue entre 700 et 800ME, annonce imminente ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

La Ligue de Football Professionnel reste d'une discrétion absolue concernant la vente des droits TV de la Ligue 1, mais ce dimanche, Laurent Nicollin fait une grosse confidence sur ce sujet.

C'est le secret le mieux gardé du football français, et cela contribue évidemment à provoquer d'innombrables rumeurs, y compris de celle de la possible venue de RMC Sport dans les négociations suite au rachat annoncé pour l'été prochain par CGA CGM. Depuis plusieurs mois, et le constat d'échec de l'appel d'offres, Vincent Labrune négocie la vente des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 en multipliant les rencontres, y compris au plus haut niveau de l'état. Mais, à en croire Laurent Nicollin, l'heure du dénouement est proche dans ce dossier d'une importance vitale pour les clubs de football. A quelques heures du match entre son club et le PSG, le propriétaire de Montpellier, impliqué dans ce dossier, évoque ce dossier des droits TV dans le Journal du Dimanche. L'occasion pour lui de lâcher quelques révélations qui vont plutôt dans le bon sens pour le football français, même si bien sûr Laurent Nicollin ne donne pas des détails, il donne quelques petites infos sérieuses.

Un deal officialisé dans moins d'un mois par la LFP

Quoi qu'il en soit, le suspense devrait rapidement arriver à son terme concernant le ou les futurs diffuseurs de la Ligue 1 à la télévision, comme le révèle le patron du MHSC. « Je pense que d’ici fin mars-début avril, on y verra plus clair. J’ai un devoir de réserve, mais j’ai quelques échos et je suis optimiste de nature. On attend que tout soit officialisé, validé et mis sous écrit. Quant au fameux milliard d’euros qui était espéré, dans la vie il faut avoir des objectifs, tracer une route et avancer. On n’a peut-être pas tout paramétré, mais le travail fait par la LFP a été assez exceptionnel. Vincent Labrune a été critiqué par certains de vos confrères, et j’espère qu’on pourra dire, quand on aura le chiffre définitif, qu’on est fier d’avoir un président comme lui, explique Laurent Nicollin, qui lâche quand même une fourchette concernant le prix possible que les clubs peuvent attendre de ce deal sur les droits TV. J’espère qu’on sera entre 700 et 800 millions d’euros, ce qui serait un beau coup. » Il est vrai que dans un climat pas facile puisque la Ligue 1 va perdre sa star internationale en la personne de Kylian Mbappé, et que Canal+ cesse totalement d'investir dans notre Championnat de France, si la LFP arrive à ce montant, alors le coup sera réussi.