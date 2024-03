TV ‍: La Ligue 1 sur RMC Sport, la surprise de l'été ‍!

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

C'est un duel entre DAZN et Beinsports qui est annoncé pour l'achat des droits TV de la Ligue 1. Mais un troisième diffuseur pourrait créer la surprise en s'invitant à la table de la LFP.

Jusqu'à vendredi, la Ligue de Football Professionnel pouvait compter sur deux candidats à l'acquisition des droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 à partir de la saison prochaine. Mais, au moment où Altice Média et CGA CGAM ont publié un communiqué dévoilant la prochaine acquisition des chaînes de BFM et RMC par le magnat marseillais des transports maritimes et désormais de la presse, une nouvelle porte s'est probablement ouverte pour Vincent Labrune.

Rodolphe Saadé, futur propriétaire de RMC Sport, n'a rien dit de ses intentions concernant la chaîne sportive qui ne diffuse plus que du MMA, mais il est évident que le sujet de la Ligue 1 pourrait vite arriver sur le devant de la scène, CGA CGM étant aussi le sponsor maillot de l'Olympique de Marseille. Spécialiste des médias pour L'Equipe, Sacha Nokovitvch pense qu'effectivement ce dossier des droits TV peut à présent évoluer et aller dans le bon sens pour la Ligue de Football Professionnel, qui espère toujours se rapprocher des 900 millions d'euros par an pour diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2. Pour cela, il faut évidemment une vraie concurrence et plusieurs candidats. Cela pourrait être le cas.

La Ligue 1 sur RMC Sport, la surprise du chef ?

Revenant sur l'acquisition du groupe Altice Média, et donc de RMC Sports, par Rodolphe Saadé, notre confrère est convaincu que tout est dorénavant envisageable sur ce thème du championnat de France de football, y compris avec une offre de Saadé pour donner la Ligue 1 sur sa chaîne sportive dont il devrait être officiellement le patron l'été prochain. Et Sacha Nokovitch de citer une source interne au dossier. « Rodolphe Saadé veut créer un em­pire média face à celui de Vincent Bolloré. Lui proposer de miser sur les droits de la Ligue 1 serait logique. Même s'ils doivent être vendus avant l'été, il y a toujours possibilité de trouver une so­lution. Ce serait bête de ne pas lui formuler un plan autour d'un droit fort. Avec ses 60 milliards d'euros de dettes, Patrick Drahi se lançait dans des investissements à court terme et réclamait des marges hallucinantes. Saadé ne traîne pas ce poids et semble davan­tage s'orienter vers de l'investissement à long terme », a confié ce proche de RMC Sport dans le quotidien sportif.