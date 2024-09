TV ‍: L’Arabie Saoudite vole au secours de DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

A l’image du Qatar, qui détient son propre média sportif avec BeInSports, l’Arabie Saoudite pourrait investir dans la TV payante en volant au secours de DAZN, dont les pertes financières sont colossales.

Depuis le début de la saison, DAZN est le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1. Sur le plan technique, les débuts de la plateforme de streaming ont été impeccables. Aucun bug majeur n’a été signalé et DAZN est facile d’accès après avoir conclu des accords avec tous les distributeurs ainsi que Canal+ ou encore Prime Video. Le prix de l’abonnement a en revanche été un sujet épineux pour le nouveau diffuseur de la Ligue 1, qui a fixé le prix de son abonnement à 40 euros sans engagement ou 30 euros avec engagement.

L1 : Les chiffres tombent, DAZN ne va pas aimer https://t.co/471oV2pQnJ — Foot01.com (@Foot01_com) September 24, 2024

Un prix qui a fait hurler les fans de foot, qui ont obtenu gain de cause au mois de septembre avec une offre flash permettant de s’abonner à DAZN pour 20 euros par mois pendant un an. Mais si la plateforme se montre aussi gourmande financièrement, c’est pour faire face à une situation financière peu reluisante. En juillet dernier, Le Point révélait que DAZN avait accumulé plus de 5 milliards d’euros de pertes sur les quatre derniers exercices financiers à l’échelle mondiale. Des chiffres préoccupants même si pour l’instant, la plateforme a la réputation d’être un très bon payeur grâce à son riche propriétaire Len Blavatnik.

Un rapprochement entre DAZN et l'Arabie Saoudite ?

Un soutien financier ne serait toutefois pas de trop pour l’homme d’affaires britannique de 67 ans et celui-ci pourrait arriver d’Arabie Saoudite. A en croire le journaliste Taric Panja, un rapprochement est loin d’être impossible entre DAZN et le fonds d’investissement public saoudien dans les semaines à venir. « L'Arabie Saoudite et DAZN se rapprochent de plus en plus. Peut-être que le diffuseur déficitaire du milliardaire Len Blavatnik pourrait avoir un sauveur ? Les Saoudiens ont réfléchi à un grand réseau (comme celui du Qatar) et DAZN après des milliards de pertes pourrait avoir besoin d'un plan/partenaire de sortie » a publié sur X le journaliste, très suivi et réputé sur les réseaux sociaux.

Un rapprochement inattendu entre DAZN et l’Arabie Saoudite pourrait donc voir le jour, ce qui ne sera certainement pas au goût de BeInSports et de son propriétaire qatari. Mais le business est le business et pour Len Blavatnik, l’essentiel est de trouver un partenaire aux reins solides pour assumer de telles pertes financières. Ce qui est sans aucun doute le cas de l’Arabie Saoudite.