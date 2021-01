TV : Des matchs gratuits, TF1 ne donnera pas un sou de plus

Dans : Ligue 1.

Malgré les intérêts de TF1, de M6 ou de France Télévisions pour la Ligue 1, la Ligue de Football Professionnel ne va pas remplir ses caisses avec les chaînes gratuites…

Les temps sont durs pour le football français. Déjà confrontés aux matchs à huis clos à cause de la pandémie de Covid-19, les clubs de L1 doivent aussi faire face à la crise des Droits TV. Puisqu’après la défaillance de Mediapro en 2020, la LFP subit actuellement le retournement de veste de Canal+ et de beIN Sports, qui ont récemment décidé de rendre le lot 3 pour relancer un nouvel appel d’offres. Face à ce problème majeur, Vincent Labrune a jusqu’au 5 février prochain, date à laquelle C+ souhaite rendre ses droits télévises, pour trouver une solution. En attendant de retrouver des diffuseurs solvables pour toutes les rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2, la LFP pourrait se laisser tenter par une diffusion en clair. Et les acteurs intéressés ne manquent pas.

Car en plus de M6 et de France TV, qui ont proposé leurs services à la Ligue, TF1 est aussi partant pour diffuser de manière gratuite la L1. « TF1 est un partenaire historique du foot français et même si nous n'avons pas vocation à acheter le championnat, nous sommes tout à fait disposés à discuter avec la LFP pour les aider à trouver une solution dans cette période difficile », a expliqué un membre de la Une sur Le Figaro. Cette solution pourrait être activée sur le très court terme, histoire de redonner une belle audience au championnat, mais à la longue, la diffusion des matchs en clair ne sera pas une solution viable pour la LFP et les clubs français.