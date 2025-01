TV ‍: DAZN n'avait aucune chance, Pierre Ménès se lâche

Dans : Ligue 1.

Très critiqué lors de son lancement, DAZN tente doucement de rectifier le tir avec des promotions et un contenu plus étoffé sur le plan éditorial. Mais tout cela arrive peut-être déjà trop tard aux yeux de Pierre Ménès.

L’été dernier, DAZN a raflé la majorité des droits TV de la Ligue 1 au terme d’un interminable feuilleton. La plateforme anglaise paie 400 millions d’euros par an pour huit matchs du championnat de France lors de chaque journée. Mais dès son lancement, le « Netflix du sport » a fait l’objet de vives critiques. Le prix de l’abonnement a cristallisé les avis négatifs car à son lancement, DAZN coûtait 30 euros par mois avec engagement. Depuis, les promotions se sont enchaînées et la majorité des abonnés ont pu revoir le prix à la baisse, mais ce tarif exagéré a contribué à installer une certaine défiance du grand public vis-à-vis de DAZN. Ce n’est cependant pas le seul reproche qui a été faite à la chaîne, comme l’a souligné Pierre Ménès dans sa dernière vidéo sur YouTube : prix, qualité d’image, absence de multiplex et de magazine, commentateurs ou encore interdiction de pouvoir partager l’abonnement avec un deuxième écran.

La liste est longue et pour l’ancien journaliste vedette de Canal+, DAZN risque de trainer tous ces boulets pendant un long moment. « Rappelons nous des débuts de DAZN. Qu’est-ce qu’on leur reproche ? Une image dégueulasse, des commentaires qui vont du ridicule au nullissime en excluant les vedettes de la chaîne comme Smaïl Bouabdellah, Benoit Cheyrou ou Julien Brun. On leur reproche aussi qu’il n’y ait pas de multiplex, pas de magazine, de ne pouvoir avoir qu’un seul écran avec un abonnement et évidemment le prix. Sur le prix, il y a actuellement une offre pour avoir la chaîne à moins de 12 euros par mois. Il y a un mag ou quelque chose qui se veut être un mag, qui n’est vraiment pas terrible, mais ça a le mérite d’exister » estime le spécialiste des médias avant de conclure.

DAZN s'améliore, est-ce déjà trop tard ?

« Et dès la prochaine journée -enfin- un multiplex qui va me permettre de suivre de façon plus confortable les matchs de 17 heures sans avoir à jongler avec ma zapette tout le temps. Tout ce qu’on leur reprochait, ils ont pris des mois à le faire. Des mois durant lesquels ils ont perdu des abonnés qui ont opté pour l’IPTV. L’objectif de 1,5 millions d’abonnés à la fin de la saison, même avec l’offre actuelle dès le début, ils ne l’auraient pas obtenu car il faut être solidement armé pour regarder tous les matchs de la Ligue 1 qui a quand même perdu beaucoup de stars » a analysé Pierre Ménès, qui ne sait pas comment DAZN va pouvoir atteindre son objectif d’abonnés et cela malgré tous les progrès réalisés au cours des dernières semaines. Pour rappel, la chaîne dispose d’une clause de sortie pour se retirer de la diffusion de la Ligue 1 en décembre 2025.