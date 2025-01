TV ‍: DAZN fait un cadeau que plus personne n'attendait

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Nouveau diffuseur principal de la Ligue 1, DAZN avait fait le choix de supprimer le multiplex. Une anomalie aux yeux des observateurs du championnat de France qui va enfin être corrigée.

La saison dernière, Prime Video proposait un multiplex dès lors que plusieurs matchs de Ligue 1 se jouaient en même temps. Historiquement, cela a toujours été proposé par les diffuseurs du championnat de France, y compris Canal+ ou encore BeInSports. Mais depuis le début de la saison, DAZN avait mis fin à la tradition. Malgré trois affiches en simultané le dimanche à 17h15, la plateforme anglaise avait fait le choix de proposer les matchs séparément sur plusieurs canaux, sans pour autant offrir aux consommateurs la possibilité de regarder le multiplex.

DAZN ressuscite le multiplex

Une anomalie pour les fans de Ligue 1, lesquels aiment ce genre de format dès lors que leur équipe n’est pas concernée afin de pouvoir suivre plusieurs matchs en même temps. DAZN a entendu la grogne de ses abonnés et a pris la décision de corriger ce bug. En effet, l’Equipe affirme que dès la semaine prochaine, le diffuseur principal de la Ligue 1 présentera un multiplex dimanche à 17h15. Deux matchs seront concernés : Toulouse-Strasbourg et Montpellier-Angers. La semaine suivante, ce sera également le cas avec deux matchs au programme mais dès la 19e journée, trois affiches seront présentes dans ce multiplex.

A la présentation du match entre l’OM et Le Havre dimanche soir au Vélodrome, Georges Quirino aura la tâche d’animer le multiplex sur DAZN. Un choix très populaire qui ravi le plus grand nombre sur les réseaux sociaux. Peu à peu, le diffuseur de la Ligue 1 marque des points. Pour rappel, juste avant la trêve hivernale, la plateforme anglaise avait pris la décision de lancer un magazine du dimanche soir pour résumer tout ce qu'il s’était passé en Ligue 1 lors du week-end avant l’affiche de clôture. Dans le même temps, DAZN a continué ses promotions pour attirer le plus grand nombre, ce qui tend à confirmer qu’un réel effort éditorial et financier est actuellement réalisé par la société britannique pour s’implanter dans la durée en France. Reste à voir si cela fonctionnera ou pas sur le long terme.