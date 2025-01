TV ‍: Le très gros coup de DAZN

Dans : Ligue 1.

Par Mehdi Lunay

Au-delà du prix, DAZN a eu mauvaise presse en France à cause de ses journalistes et consultants. Nombre d'entre eux déçoivent les téléspectateurs mais une récente recrue est beaucoup plus appréciée. Il s'agit de Zoumana Camara.

En 2025, DAZN arrivera t-il enfin à conquérir le cœur des Français ? La LFP et les clubs l'espèrent mais c'est très loin d'être gagné. La plateforme britannique a tardé à trouver le tarif adéquat pour séduire les consommateurs. Elle peine aussi à devenir une vraie référence sur le plan rédactionnel. Sa couverture minimaliste de la Ligue 1 ne convainc pas tout comme sa Fan Zone mais surtout son équipe chargée d'animer les matchs. Journalistes, consultants, intervenants, ils sont rares à faire l'unanimité auprès du public. Néanmoins, l'un des derniers experts embauchés sur la chaine frappe déjà fort.

Zoumana Camara, un consultant très apprécié

Il s'agit de Zoumana Camara, transfuge du Paris Saint-Germain où il dirigeait les équipes de jeunes. Présent notamment pour OL-Montpellier samedi soir, l'ancien défenseur français séduit par son ton sobre et posé dans la couverture des matchs de Ligue 1. Sur X, les avis sont unanimes à son sujet : DAZN tient un solide consultant. L'insider Mohamed Toubache-Ter le pense notamment, n'hésitant pas à faire l'éloge de « Papus » Camara.

Zoumana Camara est excellent: pas de slogan, pas de clash, zéro jugement, aucune méchanceté !



Juste de la compétence, de l’humilité !! #OLMHSC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) January 4, 2025

« Zoumana Camara est excellent : pas de slogan, pas de clash, zéro jugement, aucune méchanceté ! Juste de la compétence, de l’humilité !! », écrit le suiveur du football français sur le réseau social. Un beau coup de publicité pour DAZN, jusque-là souvent critiqué pour ses choix, mais aussi pour Zoumana Camara. Rêvant d'exercer dans un club professionnel depuis plusieurs mois, l'ancien défenseur pourrait taper dans l'œil de plusieurs dirigeants avec ses analyses pointues.