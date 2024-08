TV ‍: DAZN en faillite, cet expert fait une annonce

Dans : Ligue 1.

Le tarif fixé par DAZN pour suivre la Ligue 1 cette saison a provoqué une vague de contestations, mais cela ne devrait pas mettre en péril la plateforme de streaming anglaise à court terme.

Nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 avec huit matchs en direct chaque week-end, DAZN a fixé le prix de son abonnement à 30 euros par mois avec engagement ou 40 euros par mois sans engagement. Un tarif délirant aux yeux de nombreux fans de foot, qui ont refusé de souscrire à un abonnement et qui se sont tournés vers des solutions pas toujours légales pour voir les matchs de leur club de coeur. Comme on pouvait s’y attendre, DAZN n’a pas communiqué ses audiences après la diffusion de la première journée de la Ligue 1 et ne devrait pas le faire à l’avenir.

Pierre Rondeau n'a aucune crainte pour DAZN

Le mystère reste entier sur le nombre d’abonnés à la plateforme de streaming anglaise et certains redoutent déjà une catastrophe similaire à celle de Mediapro, dont la chaîne Téléfoot n’avait pas passé le premier hiver. Un tel drame n’est pas envisageable dans le cas de DAZN selon l’économiste du sport Pierre Rondeau, intimement convaincu que la nouvelle chaîne du foot en France ne fera pas faillite et cela peu importe son nombre d’abonnés.

« DAZN a suffisamment de garanties financières pour respecter ses engagements. Mais il va perdre beaucoup d’argent. Et le vrai risque, il est pour les clubs qui vont être totalement invisibilisés. Si pendant deux ans, la Ligue 1 est cachée à cause d’une tarification abusive, les gens vont s’habituer à aller voir ailleurs, c’est-à-dire d’autres championnats, ou d’autres sports sur d’autres chaînes » a prévenu l’expert dans La Dépêche, avant de poursuivre.

« Et revenir lors du prochain appel d’offres pour valoriser la Ligue 1, ça va être très compliqué. Sans oublier les autres sponsors de clubs qui vont vouloir revoir à la baisse les contrats pubs : être vu à la télé par 200 000 personnes, ce n’est pas la même chose que 1,5 million. Pendant au moins deux ans, nous allons avoir une invisibilisation du football qui va provoquer d’autres problématiques plus graves pour l’écosystème de notre football » juge Pierre Rondeau, assez serein sur le fait que DAZN sera en mesure de respecter ses engagements en payant les clubs et en diffusant la Ligue 1 sur la période convenue. En revanche, le risque pour le championnat de France est d’être sérieusement dévalué en raison de cette faible exposition, ce qui posera problème lors du prochain appel d’offres.