TV ‍: DAZN boycotté, 14 clubs de Ligue 1 en faillite ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Les clubs de Ligue 1 sont en difficulté financièrement en raison de la baisse drastique du montant des droits TV et seuls Rennes, l’OM, le PSG et Monaco sont à l’abris d’une catastrophe selon Dominique Sévérac.

Le feuilleton interminable de l’attribution des droits TV a pourri l’été des présidents de Ligue 1. A quelques semaines de la reprise du championnat, rien n’était encore décidé et c’est finalement le ticket DAZN - BeInSports qui a raflé la mise à moindre coût. Au total, les clubs français percevront moins de 500 ME par an pour la diffusion de leur championnat, un énorme échec pour le président de la LFP, Vincent Labrune. Cette vente des droits TV au prix le plus bas depuis de longues décennies met les clubs dans une situation financière intenable et aujourd’hui, plus personne n’est à l’abris selon Dominique Sévérac en dehors de l’OM, Monaco, Rennes et le PSG, qui bénéficient des actionnaires les plus solides du championnat de France.

Les autres clubs de Ligue 1 sont en grand danger et certains ne passeront peut-être pas la saison 2024-2025 selon le chroniqueur de l’Equipe du Soir, qui a fait part de ses grandes craintes à ce sujet. « Il y a un désintérêt du public pour le football devant sa télé. Il y a une tendance depuis plusieurs années. Aujourd’hui, on est sur un diffuseur qui a changé. Ces dernières années, il y avait Prime Video, là on a encore changé, les gens en ont marre de changer et de payer plus. Sur Prime Video, on avait plus de choses et pour moins cher par rapport à DAZN. Pour l’instant, il n’y a pas grand chose sur DAZN, qui n’a pas beaucoup donné d'argent à la Ligue 1 » a lancé le journaliste sur l'antenne de la Chaîne L'Equipe, avant de conclure.

La Ligue 1 « sous tension », Dominique Sévérac alerte

« Déjà qu’ils ne donnent pas beaucoup, en plus ils pourraient se retirer si le produit ne marche pas d'ici deux ans. La Ligue 1 est sous tension. A part l’OM, le PSG, Monaco et Rennes avec Monsieur Pinault, il y a 14 clubs qui sont au bord de la faillite. Cette saison va être chaude, je ne suis pas sûr que certains clubs finissent la saison. Pour l’instant, le mariage ne prend pas avec DAZN » a fait savoir le journaliste du Parisien, très inquiet pour l’avenir à court terme de certains clubs français. Pour l’instant, ceux-ci survivent grâce à la vente de certains joueurs bankables, mais jusqu’à quand ? La question se pose alors que la faible visibilité de la Ligue 1 sur DAZN, dont le tarif de l’abonnement est fortement contesté, n’arrange rien… bien au contraire.