TV ‍: Ce journaliste remercie DAZN et détruit Labrune

Par Corentin Facy

Ce week-end a marqué le retour de la Ligue 1 et pour la première fois, c’est DAZN qui diffuse le championnat de France. La plateforme anglaise fait l’objet de multiples critiques, mais le principal responsable du fiasco des droits TV n’est autre que Vincent Labrune selon un journaliste de L’Equipe.

Pour les grands débuts de la Ligue 1 sur DAZN, aucun gros bug n’a été repéré. Il faut dire que la plateforme anglaise le savait, elle n’avait pas le droit à l’erreur. Très critiqué en raison de son prix et de certains choix éditoriaux curieux, le nouveau diffuseur principal de la Ligue 1 était scruté de près. Techniquement, tout a parfaitement fonctionné, ce qui a permis aux fans de foot de voir les matchs de leur équipe préférée. Ceux qui se sont abonnés à DAZN, et les milliers qui ont suivi la chaîne illégalement sur les réseaux sociaux. Boycottée par une partie des supporters de clubs français, DAZN n’est cependant pas le principal n°1 de la débâcle des droits TV selon Hugo Guillemet.

Dans un édito publié dans L’Equipe, le journaliste a rappelé à tout le monde que la plateforme anglaise n’était que la conséquence de la gestion de Vincent Labrune. Et c’est bien le président de la LFP qui doit être la cible n°1 des critiques selon le correspondant du quotidien national à Lyon. « Les réseaux sociaux se sont excités mais la vague est passée, et chacun semble comprendre aujourd'hui que les nouveaux visages du diffuseur ne sont pas responsables du désastre économique du football français » a d’abord écrit Hugo Guillemet, défendant plutôt DAZN avant de poursuivre.

Hugo Guillemet s'attaque à Vincent Labrune

« Eux, au moins, seront sur les pelouses de L1 chaque week-end pour dérouler le feuilleton, pendant que le président de la LFP, lui, s'y fait très rare. À 17 000 € de frais mensuels justifiés par de nombreux déplacements, Vincent Labrune aurait pourtant les moyens d'aller à l'Abbé-Deschamps, à la Mosson ou à Francis-Le Blé, et tout ça dans la même journée » a lâché de manière assez cash le journaliste, qui n’en peut plus de la gestion de Vincent Labrune, et qui conclut. « Voilà donc la Ligue 1 guettée par un péril imminent de faillite et son chef reste perché au sommet de sa tour d'ivoire, d'où il ne sautera que s'il perd les élections, le 10 septembre ou plus tard, même sans le parachute à 5 M€ auquel il a récemment renoncé ». Un édito à l’encontre de Vincent Labrune, qui ferait presque oublier à tout le monde les prix délirants décidés par DAZN pour suivre 100% de la Ligue 1.