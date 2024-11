TV ‍: Canal+ vise les 100 millions sans la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Canal+, qui entretient des relations difficiles avec la Ligue de Football Professionnel, a fait le choix de s’éloigner de la Ligue 1 ces derniers mois. Ce qui ne freine par les ambitions de la chaîne cryptée.

En cette fin d’année 2024, Canal+ fête ses 40 ans et à l’occasion d’un spot publicitaire très diffusé sur les réseaux sociaux mais également à la télévision, la chaîne cryptée n’a pas manqué d’humilier la Ligue 1. « On a tout fait pour le football français, c’est comme ça qu’on nous remercie ? Il n’y a pas que la Ligue 1 », peut-on notamment entendre dans ce spot qui a fait beaucoup réagir. A priori, la Ligue 1 n’est donc pas près de revenir sur les antennes de Canal+, au grand désarroi des fans de foot dont une majorité est abonnée aux chaînes du groupe de Vincent Bolloré.

Fâché avec le football français, Canal a investi en masse sur les coupes d’Europe de football ainsi que sur les sports automobiles ou encore le rugby, et cela lui réussit plutôt bien. Dans un très long papier consacré à la chaîne française, le Financial Times révèle que Canal+ compte à ce jour 27 millions d’abonnés. Un chiffre que le président délégué Maxime Saada souhaite faire monter jusqu’aux 100 millions, selon le très sérieux média américain. « Nous ne voulons pas nous étendre trop loin et nous sommes très prudents dans la façon dont nous dépensons notre argent » a d’abord prévenu Maxime Saada, ce que les dirigeants du foot français ont pu vérifier ces derniers mois, avant de poursuivre.

Canal+ a d'autres chats à fouetter que la Ligue 1

« Mais nous avons besoin d'une certaine échelle. À 27 millions d’abonnés, vous êtes déjà un acteur de taille. Au-delà, c'est intéressant. C'est le seul sujet » a prévenu Maxime Saada. Le Financial Times ajoute que grâce à un accord avec Multi Choice, Canal+ pourrait faire grimper son nombre d’abonnés à 40 millions. Et pour l’avenir, des participations majoritaires dans le streamer asiatique Viu ou dans le service de streaming scandinave Viaplay sont envisageables, toujours d'après le média américain. D’énormes projets pour Canal+, qui n’a pas fini de grandir… sans la Ligue 1.