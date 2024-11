Canal+ humilie encore la Ligue 1

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Ce lundi, Canal+ fête ses 40 ans. L'occasion pour la chaîne cryptée de diffuser un clip qui réserve évidemment un bon tacle à la Ligue 1.

Le 4 novembre 1984, la chaîne Canal+ était lancée en France, et très vite certains ont annoncé une mort rapide de ce qui était alors la quatrième chaîne. Mais, notamment grâce au football, puisque C+ diffuse son premier match, Nantes-Monaco, le 9 novembre, mais aussi au film porno du premier samedi du mois, Canal+ a réussi à s'implanter non seulement en France, mais à devenir un énorme groupe mondial. Cependant, pour la première fois depuis 40 ans, la Ligue 1 a totalement disparu de l'antenne, DAZN et Beinsports ayant récupéré la totalité des rencontres du Championnat, et la LFP refusant que la chaîne sportive franco-qatarienne ne partage son match. Alors, dans son clip célébrant ses 40 ans, Canal+ a glissé un bon tacle à la Ligue 1 et au prix évoqué l'an dernier par Vincent Labrune.

Canal+ n'a pas raté la Ligue 1

Canal+ a 40 ans. Et si la meilleure série était celle que nous vivons ensemble depuis ? Merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait et qui font @canalplus et à nos 27 millions d’abonnés à travers le monde. #joyeuxanniversaire #whatsnext pic.twitter.com/DKHtiUkEAU — Maxime Saada (@maxsaada) November 4, 2024

Dans un clip scénarisant l'histoire de Canal+, une séquence est une spéciale dédicace au président de la Ligue de Football Professionnel et aux dirigeants des clubs de Ligue 1. « On a tout fait pour le football français, c’est comme ça qu’on nous remercie ? », lance une personne à un interlocuteur au téléphone. A côté de lui, une autre personne lui demande : « combien ? », avant d’entendre la réponse : « 1 milliard » et de riposter « il n’y a pas que la Ligue 1 ». Ensuite ce court-métrage enchaîne avec des images de Formule 1 et le légendaire « accélère, accélère » de Julien Fébreau lors de la victoire de Pierre Gasly en 2020. Un petit rappel afin de montrer que Canal+ avait clairement réussi à se passer du championnat de France de football, même s'il faut toutefois rappeler que le groupe Bolloré a lâché 480 millions d'euros par saison pour diffuser la totalité des coupes européennes.