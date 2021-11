TV : Canal Football Club, les audiences s'écroulent !

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Privé d'images de la Ligue 1, le Canal Football Club voit ses audiences se réduire de semaine en semaine, jusqu'à quand Canal+ va accepter cela ?

On le sait, c’est sous la contrainte d’une décision de justice que Canal+ a décidé de diffuser deux matchs de Ligue 1 par journée de championnat, la chaîne cryptée n’ayant pas masqué son écœurement suite à la vente de l’essentiel des droits TV à Amazon Prime Vidéo. Mais un changement majeur est intervenu depuis la reprise de la saison 2021-2022 l’émission vedette du dimanche, à savoir le Canal Football Club, est privée des images du Championnat de France. Dès la première du CFC, alors que l’audience était encore au rendez-vous, Hervé Mathoux n’avait pas masqué sa colère. « Merci d’avoir été si nombreux au RDV du @CanalFootClub hier soir.Concernant l’absence d’images de ligue 1 je rappelle que ce n’est pas un choix de notre part, mais celui du foot français qui pour la 1ère fois de l’histoire a choisi de ne permettre aucune image de ligue 1 en clair », avait lancé, via Twitter, le présentateur. Depuis rien ne s’est arrangé, pire encore, Prime Video a signé un accord avec TF1 qui peut désormais diffuser des images de la Ligue 1 lors de Téléfoot depuis deux semaines.

Effet direct, ou pas, de cette diffusion de ces images sur la Une, les audiences du Canal Football Club piquent brutalement du nez. Ainsi, ce dimanche 31 octobre, veille de jour férié, et à l’entame d’une semaine de coupes européennes, dont Canal+ a les droits, le CFC a été regardé, selon les chiffres de Médiamétrie, par 411.000 téléspectateurs, soit 2,2% de part d’audience. Selon le site spécialisé Ozap, il s’agit là de la plus mauvaise audience réalisée par l’émission, présentée dimanche soir par Clément Gacheny, depuis le début de l’actuelle saison. La quatorzième saison du Canal Football Club est donc en souffrance, car pour mémoire, lorsqu'il avait piqué son coup de gueule sur Twitter, Hervé Mathoux avait réuni la veille près de 700.000 téléspectateurs. Et durant la période de 2021 où Canal+ a repris les droits de la Ligue 1 abandonnés par Mediapro, les audiences moyennes frôlaient le million de téléspectateurs.