Canal+, Habib Beye a failli se battre avec un journaliste

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Nombreux sont ceux qui s'intéressent aux coulisses des émissions de télé. Cela tombe bien, on a eu droit à quelques confidences sur des événements passés au Canal Football Club.

Pierre Ménès n'a aucun problème à évoquer ce qu'a été sa carrière dans le paysage audiovisuel français, et ce qu'il pense des émissions actuelles. Cette semaine, l'ancien membre du Canal Football Club a réglé ses comptes avec L'Equipe du Soir dont il pense le plus grand mal. Mais, interrogé par les abonnés à sa chaine Youtube, Pierre Ménès a reconnu qu'il avait vécu des moments très chauds sur Canal+, notamment avec deux anciens footballeurs, devenus consultants, Alain Roche et Habib Beye. Si cela s'est rapidement réglé avec le premier, avec l'ancien entraîneur du Red Star et toujours consultant de C+, on n'a pas été loin de voir cela se régler de manière plus virile. Et Hervé Mathoux prend une balle perdue.

OM-PSG et c'est la catastrophe au CFC

« A l’époque de 100% Foot, il n’y a jamais eu d’embrouilles entre nous, mais à l’époque du CFC, il y en a deux qui me reviennent. L’une était en direct avec Alain Roche que pourtant j’adore. C’était après la victoire de Lille contre le PSG lorsque le LOSC avait battu Paris 5 à1 et il manquait 7 joueurs au PSG, plus l’expulsion de Thiago Silva…Paris n’avait pas été bon, mais j’avais dit : « De quel PSG on parle ». Et là, il fait une réflexion hyper méprisante que j’ai hyper mal prise. Je ne suis pas non plus toujours dans mes réactions et c’est monté très haut à l’antenne. Une fois de plus, Hervé Mathoux n’a pas pris ma défense, et je me suis très énervé. L’autre fois, c’était lors de l’égalisation sur coup-franc de Cavani contre l’OM au Vélodrome, on a presque failli en venir aux mains avec Habib Beye. Je ne supportais pas qu’il me parle comme à un enfant de huit ans avec cette condescendance très typique de son comportement. Il a même fallu que nos chefs nous réunissent quelques jours plus tard pour apaiser les choses. Derrière, il y a eu une paix armée entre Beye et moi », raconte Pierre Ménès.