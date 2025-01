TV ‍: Canal+ et BeIN Sports s’associent pour faire couler les pirates

Dans : Ligue 1.

La lutte contre le piratage peine à avancer concrètement en France. Les diffuseurs de sport s'associent pour mettre la pression pour faire accélérer les choses.

Outre le très problématique appel d’offres des droits télé du football français, un nouveau problème de taille est apparu avec l’arrivée de DAZN sur la grande scène. Le prix élevé annoncé au départ, le ras-le-bol des possibles abonnés, et la multiplication des plateformes pour suivre la Ligue 1, ont provoqué une arrivée massive vers les contenus illégaux pour suivre notre championnat. Du streaming, de l’IPTV, des liens sur les réseaux, le contenu interdit a explosé et la chaine britannique s’en est officiellement plainte, annonçant que ce procédé lui avait certains coûté de nombreux abonnés. La lutte contre le piratage concerne bien évidemment aussi les autres diffuseurs, et Canal+ ainsi que BeIN Sports s’activent pour que les sanctions tombent bien plus vite dans cette lutte souvent perdante contre le contenu piraté.

Des exempels en Italie et en Angleterre

Ainsi, les deux médias aux droits sportifs très nombreux, poussent pour que la France suive les processus en Angleterre et en Italie où les blocages ne sont plus demandés par voie judiciaire, mais sont systématiques dès qu’ils sont repérés. C’est pourquoi, avec le soutien de la LFP, un appel a été fait pour changer ces mesures et créer un « délit spécifique » concernant le piratage des contenu sportifs. « On aimerait obtenir des blocages en temps réel des adresses IP et un processus automatisé de bout en bout qui permettrait de gagner en réactivité », souligne Sarah d’Arifat, directrice juridique de BeIN Sports, dans les colonnes du Monde. Une modification qui va avoir du mal à être effectuée, même si les instances reconnaissent le caractère exceptionnel de devoir agir rapidement pendant qu’un match est diffusé. Mais bloquer un accès à un contenu sur Internet n’est pas aussi facile légalement, et la France n’est pas connue pour faciliter ces actions sans y regarder doublement, c’est à dire d’avoir des ressources humaines pour faciliter ces mesures plus draconiennes. Un coup de frein qui ne permet pour le moment pas de prendre le dessus sur les contenus illégaux qui pullulent, et enragent DAZN comme Canal+ et BeIN Sports.