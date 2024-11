TV ‍: BeInSports contre DAZN, tous les coups sont permis

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Le week-end dernier, DAZN a surpris beaucoup de monde en choisissant la modeste affiche entre Nice et Strasbourg pour son prime time du dimanche soir. Un choix qui a toutefois plusieurs explications logiques.

Depuis des années, les amoureux de la Ligue 1 ont l’habitude de se mettre devant la télévision le dimanche soir pour suivre la plus grosse affiche de la journée. La surprise était totale le week-end dernier au moment d’apprendre que DAZN avait choisi le match entre Nice et Strasbourg pour son prime time du dimanche soir. Il y avait mieux pour attirer les foules, notamment PSG-Toulouse, Lens-OM ou encore Reims-OL. Mais dans sa dernière vidéo publiée sur YouTube, le journaliste Pierre Ménès est revenu en détails sur les contraintes des diffuseurs au moment des choix des affiches. L’ancienne tête d’affiche du Canal Football Club a notamment expliqué que BeInSports avait le week-end dernier le premier choix et qu’il n’était pas question pour la chaîne qatarie, qui paie 100 millions d’euros par an, de laisser l’affiche Lens-OM à DAZN.

Nice-Strasbourg en prime time sur DAZN, l'explication tombe

De son côté, la plateforme anglaise s’est rabattue sur Nice-Strasbourg car elle était limitée en raison des matchs de Ligue des Champions du PSG ou encore de Brest le mardi soir, deux clubs qui ne pouvaient donc pas jouer le dimanche en Ligue 1. « Il faut savoir que BeinSports paie 100 millions d’euros pour un match par semaine et à ce titre, ils ont le premier choix une semaine sur deux. J’imagine que cette semaine-là, ils avaient le premier choix et ils ont logiquement choisi Lens-OM. Le week-end prochain, ils ont un match avec Toulouse (Rennes-ASSE en réalité), donc ça prouve que ce n’est pas eux qui ont le premier choix » a détaillé Pierre Ménès avant de conclure son explication.

TV : DAZN garde une arme secrète en réserve https://t.co/vpSeEgjdP1 — Foot01.com (@Foot01_com) November 27, 2024

« A partir du moment où BeInSports prend Lens-OM et que les clubs européens doivent avoir joué avant le dimanche sauf Lille qui jouait mercredi en Ligue des Champions, le choix est limité. Lille-Rennes aurait peut-être été plus approprié même si c’était un match tout moisi. Ce sont des choix un peu bizarres, mais les contraintes pour les diffuseurs sont telles que parfois, il y a effectivement des choix qui sont faits qui sont un peu aberrants » a commenté Pierre Ménès pour expliquer le choix surprenant de DAZN avec Nice-Strasbourg. Ce week-end, la plateforme anglaise a retrouvé le premier choix, et cela se voit tout de suite puisque c’est le choc OM-Monaco qui sera diffusé dimanche à 20h45. De son côté, BeInSports a récupéré une affiche un peu moins vendeuse mais pas moins intéressante avec Rennes-ASSE.