TV ‍: Amazon s’est ruiné avec la Ligue 1, le chiffe choc révélé

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Diffuseur principal de la Ligue 1 entre 2021 et 2024, Amazon n’a pas souhaité poursuivre l’aventure cet été. Au vu de la somme perdue par le géant américain avec le football français, on comprend pourquoi.

En 2021, Amazon a été le grand gagnant de l’arrêt brutal de Mediapro en récupérant la majorité des matchs de Ligue 1 (huit à l’époque) pour seulement 250 millions d’euros par an. Un chiffre fou quand on sait que sur cette même période, Canal+ dépensait un peu plus pour diffuser seulement deux matchs par journée de championnat. Amazon a donc réussi un coup de maître en récupérant les droits TV de 80% des matchs de Ligue 1 pour une bouchée de pain et pourtant, Le Monde révèle que cet investissement n’a pas été rentable pour le géant du e-commerce américain.

Droits TV : BeIN Sports passe à la caisse, la L1 est sauvée ! https://t.co/UjxCZdy8oJ — Foot01.com (@Foot01_com) October 24, 2024

Dans une longue enquête consacrée aux droits TV du football français, le média nous apprend que l’investissement dans le football français a causé à Amazon un déficit de 130 millions d’euros par an. Un chiffre très inquiétant quand on sait que le groupe américain avait récupéré les droits TV de la Ligue 1 pour une somme très basse et qu’elle bénéficiait d’un nombre d’abonnés assez conséquent, grâce à des offres attractives avec le service Prime qui permettait aux consommateurs de percevoir de nombreux avantages (livraisons gratuites, prix avantageux, etc).

Les chiffres d'Amazon peuvent inquiéter DAZN

A cet instant, on ne peut pas s’empêcher de penser à DAZN, qui a payé 400 millions d’euros pour huit matchs de Ligue 1 par journée de championnat, et qui est sans doute encore assez loin du nombre d’abonnés de Prime Video. Le pire est à craindre pour les présidents des clubs français alors que pour rappel, DAZN dispose d’une clause de sortie au bout de deux ans si la chaîne n’a pas réussi à convaincre 1,5 millions d’abonnés. Selon les derniers chiffres de L’Equipe, à peine 500.000 consommateurs ont pour l’instant souscrit à un abonnement à la plateforme anglaise et le compte est donc loin d’être bon pour le moment.