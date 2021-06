TV : Amazon officialise ses 10 énormes affiches de L1 !

Dans : Ligue 1.

Propriétaire de 80% des droits TV de la Ligue 1, Amazon possède notamment le choix des 10 plus grosses affiches de notre championnat. Et la chaîne américaine a dévoilé son calendrier et les matchs choisis.

Il va falloir s'y faire, dans un peu plus d'un mois, plus précisément le deuxième week-end du mois d'août, le championnat de Ligue 1 2021-2022 va reprendre et il faudra être abonné à Amazon Prime Vidéo pour suivre l'essentiel de la compétition. Un an après l'apparition de l'éphémère chaîne Téléfoot, le géant américain va se lancer à son tour dans le grand bain des droits TV de la L1. Même si pour l'instant on ne connaît pas les détails techniques et financiers de ces retransmissions, notamment si les abonnés devront payer un supplément par rapport aux 49 euros par an de la formule actuelle, Amazon a commencé sa communication en confirmant son top 10 des matchs que le média va diffuser.

Bien évidemment, ces affiches sont les plus populaires et étaient notamment dans le collimateur de Canal+ avant que la LFP choisisse Amazon. Et forcément, en communiquant sur ce thème auprès de ses followers, le groupe de Jeff Bezos vient titiller C+, qui a d'ores et déjà annoncé qu'il rompait avec la Ligue 1, alors même que via BeInSports la chaîne du groupe Bolloré pourrait diffuser deux matchs par journée. En attendant, tout le monde souhaite désormais que le nouvel hôte majeur de la L1 en dise un peu plus sur ses offres et les moyens de recevoir sa chaîne histoire de ne pas revivre la séquence de l'an dernier où la première journée de Championnat avait tourné au cauchemar pour les abonnés, Téléfoot étant encore en phase de réglage. Amazon a les moyens financiers de ses ambitions, mais il faut désormais le prouver.

Top 10 des matches de Ligue 1 bientôt sur Prime Video

6e journée Paris Saint-Germain – Olympique Lyonnais le dimanche 19 septembre 2021

9e journée : AS Saint-Etienne – Olympique Lyonnais le dimanche 3 octobre 2021

11e journée : Olympique de Marseille – Paris Saint-Germain le dimanche 24 octobre 2021

14e journée : Olympique Lyonnais – Olympique de Marseille le dimanche 21 novembre 2021

18e journée : Paris Saint-Germain – AS Monaco le dimanche 12 décembre 2021

20e journée : Olympique Lyonnais – Paris Saint-Germain le dimanche 9 janvier 2022

23e journée : LOSC – Paris Saint-Germain le dimanche 6 février 2022

29e journée : Olympique de Marseille – OGC Nice le dimanche 20 mars 2022

32e journée : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille le dimanche 17 avril 2022

35e journée : Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais le dimanche 1er mai 2022