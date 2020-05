TV : Al-Khelaïfi s’évite une polémique avec BeInSports

Dans : Ligue 1.

Il y a quelques semaines, un groupe de quatre présidents de Ligue 1 était nommé pour négocier le versement des droits télévisuels avec Canal Plus.

Nasser Al-Khelaïfi faisait partie de ce groupe, aux côtés de Jacques-Henri Eyraud (OM), Olivier Sadran (Toulouse) et Jean-Pierre Rivère (Nice). Un accord a été trouvé entre les présidents de Ligue 1 et Maxime Saada pour le versement des droits TV en ce qui concerne les matchs joués. Désormais, ce groupe doit négocier avec BeInSports le versement des droits télévisuels internationaux de la L1. Mais en toute logique, Nasser Al-Khelaïfi s’est retiré du groupe de négociations, lui qui possède à la fois la casquette de président du Paris Saint-Germain… et de BeInSports. Le directeur général de la LFP, Didier Quillot, a confirmé l’information au micro de L’Equipe.

« Je ne sais pas ce que sont les intentions de BeInSports. Et je ne souhaite pas détailler nos relations contractuelles avec nos diffuseurs. Une délégation a été constituée pour discuter avec beIN. Elle est composée de Jean-Pierre Rivère (Nice), Olivier Sadran (TFC) et Jacques-Henri Eyraud (OM). Et Nasser Al-Khelaïfi ? Non. Il a souhaité ne pas faire partie de la délégation. Il est le président de beIN Media Group » a indiqué le directeur général de la Ligue de Football Professionnel. Il faut dire que chez certains présidents, la présence de Nasser Al-Khelaïfi au sein de la délégation nommée pour discuter avec Canal + avait déjà dérangé en raison d’un possible conflit d’intérêt. Il était donc totalement inimaginable que le président du PSG fasse partie des présidents de Ligue 1 amenés à discuter avec BeInSports. Cela aurait sans aucun doute créé une polémique largement compréhensible au sein du football français. C’est donc en toute intelligence que Nasser Al-Khelaïfi s’est retiré du groupe, désormais mené par Jacques-Henri Eyraud aux côtés de Jean-Pierre Rivère et d’Olivier Sadran pour négocier les droits internationaux de la L1 avec BeInSports.