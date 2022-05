Trophées UNFP : Les meilleurs espoirs de Ligue 1 sont connus

Dans : Ligue 1.

Par Alexandre Chochois

La cérémonie des Trophées UNFP aura lieu le dimanche 15 mai prochain. Ce mardi 3 mai 2022 a été dévoilée la liste des nominés pour le meilleur espoir de Ligue 1. Et il y a du lourd !

Comme chaque année, l'Union Nationale des Footballeurs Professionnels (UNFP) organise une cérémonie en fin de saison pour récompenser ses meilleurs représentants. Depuis quelques minutes, on connaît la liste des cinq nominés pour le titre de meilleur espoir du Championnat de France de Ligue 1.

Un Parisien, un Marseillais et un Lyonnais postulent

Ainsi, la pépite du Paris Saint-Germain, le latéral gauche Nuno Mendes, fait logiquement partie des prétendants. Et ce au même titre que le Marseillais William Saliba, international français depuis quelques semaines. Le Lyonnais Castello Lukeba, très solide en défense, complète cette liste. On retrouve également le prolifique Arnaud Kalimuendo, actuellement prêté à Lens par... le PSG, et le Niçois Khéphren Thuram. Qui aura le dernier mot entre ces cinq joueurs de haut niveau malgré leur jeune âge ?