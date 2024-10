Tops et Flops d'OM-PSG avec Balerdi, Wahi, l'arbitre, Dembélé, Pacho et Barcola

Dans : Ligue 1.

Par Claude Dautel

Les flops d'OM-PSG

Leonardo Balerdi : Dès le coup d’envoi du match, le défenseur argentin et capitaine de l’OM a semblé dans un mauvais soir, affichant une grosse fébrilité. Et le but qu’il marqué contre-son-camp témoigne de ce problème, Balerdi réalisant une bourde sans aucune raison sérieuse. Face au PSG, on a retrouvé le Leonardo Balerdi inconsistant à qui les supporters marseillais avaient fait bien des reproches. En seconde période, le joueur de 25 ans a retrouvé ses esprits, mais c'était trop tard. A l'image de son équipe, le capitaine de l'OM n'était pas dans le coup.

Elye Wahi : L’ancien joueur lensois était titulaire pour ce choc au sommet de la Ligue 1, et il avait donc une belle occasion de se mettre le public du Vélodrome dans la poche. Malheureusement, Elye Wahi est tombé sur un Pacho surmotivé qui l’a mis dans sa poche, à l’image d’un contre où le défenseur du PSG a facilement pris son adversaire à la course. Résultat, Roberto De Zerbi l’a remplacé par Ismaël Koné à la pause.

L’arbitrage : Quoi qu’on pense de la faute commise par Amine Harit sur Marquinhos, la VAR aurait dû demander à François Letexier de venir vérifier que cette action valait bien un carton rouge au milieu de terrain marocain de l’Olympique de Marseille. Mais une nouvelle fois, le meilleur arbitre de Ligue 1 n’a pas jugé utile de consulter les images, laissant forcément la place à toutes les polémiques. Même si l'OM n'était pas au niveau, l'expulsion d'Amine Harit a été rapide...

Ousmane Dembélé : Encore une fois, l’attaquant du PSG a eu des occasions énormes, et encore une fois, il les a ratées. Même les supporters parisiens n'en peuvent plus, certains étant persuadés qu'Ousmane Dembélé doit au plus vite aller chez l'ophtalmo.

Les tops d'OM-PSG

Luis Enrique : Dans le duel à distance avec Roberto De Zerbi, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a gagné la bataille tactique. Dès le coup d’envoi, l’OM a été obligé de reculer, et Barcola a mis un chantier terrible dans la défense marseillaise. Pour être honnête, à 0-2, et à 10 contre 11, il n’y avait déjà plus rien à faire, et le PSG a même fait tourner en seconde période. L'Espagnol va faire taire les critiques pour quelques jours.

Pacho : De match en match, le défenseur international équatorien recruté pour 40 millions d’euros à Francfort confirme son talent. En première période, il a démontré toutes ses qualités, tenant en respect les attaquant marseillais, et surtout le pauvre Elye Wahi. A 23 ans, Willian Pacho est clairement le meilleur renfort du dernier mercato du PSG.

Bradley Barcola : L’ancien lyonnais a mis la misère à la défense de l'OM en délivrant des caviars à des coéquipiers, mais Bradley Barcola y est également allé de son but juste avant la pause, tuant le suspense dans ce Classique de la Ligue. En plus de cela, il a emballé les supporters du PSG en célébrant son but en rendant hommage à Blaise Matuidi et son célèbre Charo.

L'ambiance du Vélodrome : Même si les supporters marseillais ont rapidement pris un coup sur la casserole, il y avait l'ambiance des grands soirs au Vélodrome et cela fait évidemment plaisir de voir cela pour une telle affiche de Ligue 1. A noter qu'aucun incident n'a été à déplorer.