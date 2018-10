Télé : Brouille avec Stéphane Guy, Paganelli est quand même étonné

Dans : Ligue 1, OM.

Dans un échange resté célèbre, Stéphane Guy et Laurent Paganelli avaient occupé de manière inattendue la retransmission du match entre Lyon et Marseille de septembre dernier.

L’ancien joueur s’était fait taper sur les doigts de manière un peu sèche par le commentateur sur une intervention à propos de la VAR, et il était ensuite parti bouder, limitant ses interventions à des banalités et les annonces de remplacements par les simples numéros de maillot. Une brouille qui avait beaucoup fait rire sur les réseaux sociaux, Paganelli masquant très mal son énervement, avant de se voir donner quelques semaines de congés par Canal+ pour souffler un peu et se remettre les idées en place. Dans les colonnes de La Provence ce jeudi, l’ancien joueur de Saint-Etienne et de Toulon a donné sa version des faits, et il ne s’est pour lui pas passé grand chose.

« C’était un échange simple, comme j’en aurais eu avec des potes sur un terrain. Là, en plus, ce n’était même pas une engueulade. D’ailleurs, il n’y a pas eu de problème avec Stéphane, par la suite. Contrairement à ce qui a été dit, il n’y a pas eu de coupure de micro de ma part non plus. Après le match, on en a plaisanté avec Stéphane ! On continue à travailler ensemble. On est des professionnels. Il faut être capables d’avoir des échanges vrais. C’est sain. Il n’y a rien de grave. Cela n’a pas été plus loin que ça, alors que des choses ont été dites à tort. Mais durant cette période, j’ai eu le soutien de Thierry Cheleman et Maxime Saada qui ont été extraordinaires avec moi », a livré Laurent Paganelli, pour qui tout le buzz fait autour de cet échange est assez surprenant.