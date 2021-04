L1 : L'ASSE tombe de haut face à Brest

Dans : Ligue 1, ASSE, Brest.

34e journée de Ligue 1

Stade Geoffroy-Guichard

Brest bat ASSE : 2 à 1

Buts : Khazri (11e) pour l'ASSE; Charbonnier (67e, 79e) pour Brest

Battue à domicile par Brest, l'ASSE n'a pas assuré son maintien en Ligue 1, Charbonnier étant le bourreau des Verts.

Face à une formation de Brest qui n’avait plus gagné depuis des semaines, l’AS Saint-Étienne avait l’occasion d’assurer son maintien en cas de victoire ce samedi dans le Chaudron en atteignant la barre des 42 points. Et les choses commençaient vite et bien pour la formation de Puel, puisque dès la 11e minute, l’inévitable Khazri ouvrait le score pour les Verts (1-0). L’ASSE était bien dans son match, même si les Bretons, en quête de points, n’abdiquaient pas, et il fallait un Green de gala pour éviter l’égalisation de Charbonier (20e), puis un peu de chance puisque c’est sa transversale qui repoussait la reprise de Cardona (45e).

Après la pause, le Stade Brestois revenait encore avec de belles intentions. Et c’est Charbonnier qui d’un coup-franc des 25 mètres au ras du poteau permettait à son équipe de logiquement égaliser (1-1, 67e). La formation bretonne ne se contentait pas de cela, profitant d’un gros coup de barre physique de l’AS Saint-Étienne, et c’est encore ce diable de Charbonnier qui trompait Green, l’attaquant brestois faisant un petit numéro avant de doubler la mise (1-2, 79e). Menés au score, les Verts n’avaient plus vraiment assez de jus pour égaliser, laissant trois points précieux à une formation de Brest qui passe devant son adversaire du jour à la 13e place du classement.