Reims s’accroche aux équipes de tête

Dans : Ligue 1.

Par Eric Bethsy

10e journée de Ligue 1

Stade Auguste Delaune

Le Stade de Reims bat le FC Lorient 1-0

But pour le Stade de Reims : Wilson-Esbrand (84e)

Sans forcément convaincre, le Stade de Reims arrache une précieuse victoire. Les Rémois se sont imposés contre le FC Lorient (1-0) grâce à un but inscrit en fin de rencontre. La délivrance aurait pu venir beaucoup plus tôt pour les locaux, qui se procuraient de nombreuses situations dès la première période. Il manquait toujours de justesse ou d’agressivité dans les derniers gestes, à l’image de la frappe contrée de Daramy sans danger pour le gardien Mvogo.

Le bijou de Wilson-Esbrand !

Il faut reconnaître que le spectacle n’était pas toujours au rendez-vous dans cette partie. Du moins jusqu’à la fin de match beaucoup plus animée. Lorient ne passait pas loin d’une sorte de hold-up avec la frappe contrée de Yongwa au-dessus de la cage. Mais après l’exclusion de son coach Will Still, Reims faisait enfin la différence sur un magnifique enroulé du pied droit du gaucher Wilson-Esbrand (1-0, 84e) ! Ce succès arraché permet aux Rémois, provisoirement quatrièmes, de rester près des équipes de tête au classement de la Ligue 1.