Rabiot à l’OM et Hernandez au PSG, ça le fait vomir

Cet été lors du marché des transferts, quelques mouvements surprenants ont eu lieu. Parmi eux : l'arrivée d'Adrien Rabiot à l'OM.

L'OM a récemment mis la main sur Adrien Rabiot à la surprise générale. L'ancien milieu du PSG a dit oui au projet vendu par Medhi Benatia et Pablo Longoria. De quoi agacer bon nombre de supporters du club de la capitale, surtout que le joueur international français a été formé au club. Mais Rabiot n'est pas le premier à « trahir » son ancien club ou son ancienne ville de coeur. C'est aussi le cas de Lucas Hernandez, passé lui au PSG malgré son amour pour l'OM. Aussi, Neal Maupay, passé par Nice, a rejoint l'Olympique de Marseille sans aucune vergogne. De quoi dégoûter Alexy Bosetti, qui n'aurait jamais osé faire ça.

Rabiot à l'OM, un transfert écoeurant ?

Ultra niçois, l'attaquant est, selon ses dires, prêt à se mettre au chômage pour ne pas trahir son club de club. Et il fustige ceux qui ne pensent pas pareil : « Rabiot ? Ça me dégoûte... Je ne dis pas qu'il doit faire vingt ans dans le même club, mais il y a un minimum à respecter. Regardez Lucas Hernandez, il est Marseillais, il part du Bayern Munich, et une heure après il dit : « Ici c'est Paris ! » C'est ridicule. Ce n'est pas comme s'il était au FC Annecy et qu'on lui proposait le PSG. Un joueur a toujours le choix de signer. Il peut refuser, et Rabiot aussi. C'est honteux, c'est tout ce que je déteste dans le foot. (...) Mais je suis tout seul ! Un Parisien qui est allé voir le PSG à Auteuil, un Marseillais qui est allé faire le con en virage deux fois dans sa vie, il y en a chez les pros. Mais des mecs comme moi, non. Ce sont les autres qui ont raison, financièrement. Je n'ai pas les qualités de Rabiot, mais j'aurais été bien plus riche si je n'avais pas eu cette dignité. (...) Neal ? Je préfère ne pas parler de Neal, car je l'aime trop humainement. Il voulait revenir, je suis déçu, car j'aurais tellement aimé le voir à Nice. Le voir là-bas, je suis dégoûté. Et c'était écrit qu'il allait marquer contre nous... ». Voilà qui est clair et qui pourrait entrainer une réponse de la part des principaux concernés. A noter que Bosetti, après trois saisons passées au FC Annecy, a signé il y a peu un contrat de bénévole en quatrième division italienne, à Imperia. De quoi rester proche de Nice.