PSG-OM pour le titre, Amazon se frotte les mains

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Dimanche 16 octobre, à l'occasion de la 11e journée de la Ligue 1, le PSG accueille l'OM pour un classique qui s'annonce chaud bouillant. Amazon a décidé de mettre le paquet pour cette affiche de rêve du football français.

Le PSG, leader de la Ligue 1 avec 26 points accueille l'OM, troisième du championnat avec 23 points. Après des années où les Parisiens étaient largement supérieurs aux Marseillais, cette saison, les forces semblent se rééquilibrer un peu plus. Pour l'occasion, Amazon a choisi de mettre en place un dispositif exceptionnel pour cette rencontre de légende. Si le coup d'envoi sera donné à 20h45 par Julien Brun et Benoit Cheyrou, la soirée débutera dès 19h avec l'émission présentée par Marina Lorenzo « Dimanche Soir Football » délocalisée au Parc des princes avec Redouane Bougheraba et Hakim Jemili aux commentaires du match sur TikTok. Une soirée d'exception, en exclusivité sur Amazon puisque Canal + n'a pas les droits de ce classique.

L'OM capable de réaliser un coup face à Paris ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Paris Saint-Germain (@psg)

Après ses deux victoires face au Sporting Lisbonne en Ligue des Champions, l'OM espère poursuivre sa belle dynamique et réaliser une performance similaire face au PSG qui n'a pas réussi à battre le Benfica lors de la double confrontation en C1. De son côté, Paris devra composer avec une défense centrale inédite puisque Presnel Kimpembe blessé et Sergio Ramos suspendu seront absents. Lionel Messi est également incertain pour cette rencontre. Marseille devra donc profiter des carences parisiennes pour réaliser un gros coup et se rapprocher du rival au classement général de la Ligue 1. Igor Tudor sera aux commandes de son OM pour la première fois dans un match contre le PSG. Le vainqueur prendra assurément une option pour le titre de champion de France. La dernière fois que l'OM s'est imposé au Parc des Princes, c'était le 13 septembre 2020 avec une victoire 1-0 grâce à un but de Florian Thauvin, mettant fin à 8 années d'invincibilités du PSG. Cette fois-ci, la bande d'Alexis Sanchez espère rééditer l'exploit.