PSG-OM : Polémique, le CUP attaque les Saoudiens et Boudj-Halal

Dans : Ligue 1.

Le Collectif Ultras Paris, qui ne sera forcément pas de la partie ce dimanche dans le Classique face à l’OM avec la limitation du nombre de spectateurs, fait néanmoins beaucoup parler de lui.

Après des provocations à l’encontre de l’OM et de Dimitri Payet, dans un langage toujours très fleuri, le groupe de supporters a cette fois-ci cru bon d’attaquer Mourad Boudjellal. L’ancien propriétaire du club de rugby du RC Toulon a récemment beaucoup fait parler de lui en portant un projet bancal de rachat de l’OM, sans parvenir à faire entrer Frank McCourt dans les négociations. A l’heure où cette tentative est quasiment à jeter aux oubliettes, le CUP a décidé de tout mélanger, et d’afficher une banderole devant l’ambassade d’Arabie Saoudite en France dans des termes très clairs.

« Sucer les Saoudiens à Toulon, c’est pas très Boudj-Halal », ont fait savoir quelques supporters parisiens, qui ont tenu cette banderole devant l’établissement accueillant l’ambassade de l’Arabie Saoudite, dans le VIIIe arrondissement de la capitale. Outre le jeu de mots discutable sur Boudjellal, les supporters parisiens se basent ainsi sur l’éventuelle participations de fonds en provenance d’Arabie Saoudite pour la tentative de rachat de l’OM, ce qui n’a pas été confirmé, surtout que le fonds souverain du Prince s’est rapidement détaché de ces rumeurs. Néanmoins, entre le PSG qui appartient au Qatar et donc la possibilité de voir le Royaume saoudien investir à l’OM, les supporters parisiens ont choisi leur camp, quitte à créer quelques tensions diplomatiques en affichant ainsi des messages crus devant l’ambassade du pays du Golfe. Le CUP a peu après supprimé son message, n’assumant visiblement pas cette attaque, et préférant reprendre ses banderoles insultantes plus classiques devant le Moulin Rouge ou le Parc des Princes.