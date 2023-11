TV ‍: Lens - OM, à quelle heure et sur quelle chaîne ‍?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Quelques jours après de gros matchs européens, le RC Lens et l’Olympique de Marseille vont croiser le fer lors de la 12e journée de Ligue 1.

Quelle heure pour Lens – OM ?

Le grand match du dimanche soir opposera le neuvième au dixième de L1. Oui, il s’agit bien de Lens et de Marseille, deux clubs destinés à jouer le podium, mais qui se retrouvent dans le ventre mou du championnat après 11 journées. Mais ce n’est pas pour autant que ce RCL - OM ne promet pas, bien au contraire. Ce match se déroulera ce dimanche 12 novembre à 20h45 au Stade Bollaert-Delelis. L’arbitre sera Benoît Bastien.

Sur quelle chaîne suivre Lens – OM ?

Comme toutes les grandes affiches du championnat de France, ce choc entre Lens et Marseille sera diffusé sur Amazon Prime Vidéo. Les commentaires seront assurés par Julien Brun et Benoit Cheyrou, David Aiello sera en bord terrain, alors que la présentation sera effectuée par Thibault Le Rol, Jérôme Alonzo et Jimmy Briand.

Les compos probables de Lens – OM :

Défait sur la pelouse du PSV en Ligue des Champions cette semaine (0-1), Lens va tenter de relever la tête devant un public de Bollaert toujours aussi chaud. Dixième de L1 avec déjà dix points de retard sur le podium, le club sang et or veut faire un bon résultat contre Marseille pour remonter au classement. Pour cela, Franck Haise devra composer sans Farinez, Cabot ou Sylla.

La compo probable de Lens : Samba - Gradit, Danso, Medina - Frankowski, Abdul Samed, Diouf, Haidara - Sotoca, Wahi, Fulgini.

En très bonne forme en Europa League, avec un nouveau succès contre l’AEK Athènes jeudi (2-0), l’OM est aussi à la peine en L1. Bien loin de ses objectifs avec une neuvième place à six longueurs du Top 5, Marseille doit repartir de l’avant du côté de Lens pour retrouver une place plus en adéquation avec ses ambitions. Mais cette mission sera difficile, surtout que Gennaro Gattuso sera privé de Rongier, Ounahi ou Aubameyang.

La compo probable de l’OM : Pau Lopez - Clauss, Gigot, Mbemba, Lodi - Veretout, Kondogbia - Sarr, Harit, Ndiaye - Vitinha.