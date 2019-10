PSG-OM : Mandanda climatise Neymar, Mbappé est meilleur

Dans : Ligue 1, PSG, OM.

Kylian Mbappé sera bien entendu l’une des attractions du Classique entre le Paris Saint-Germain et l’Olympique de Marseille dimanche soir.

À peine de retour de blessure, le champion du monde est déjà dans une forme resplendissante. Puisqu’au cours de la dernière semaine, l’attaquant de 20 ans a marqué quatre buts et délivré deux passes décisives en… 45 minutes de temps de jeu sur deux matchs. Frustré de ne pas être titulaire à Bruges en Ligue des Champions mardi (5-0), Mbappé a encore une fois impressionné tout le monde sur la scène européenne. De quoi faire trembler Marseille avant le choc dominical ? Steve Mandanda donne une réponse assez claire...

« Pour moi, Mbappé est le meilleur joueur du championnat de France et l'un des meilleurs du monde. Il est très important pour le PSG et ça va être très difficile pour nous de le contrer. Je n'ai rien à vous apprendre sur lui. Mais on le sait, on va aller là-bas et on verra comment ça va se passer », a lancé, en conférence de presse, le capitaine de l’OM, qui estime donc que l'absence de Neymar n’est pas aussi préjudiciable que cela au PSG, sachant que l'international français considère son compatriote comme le leader du club francilien.