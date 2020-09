PSG-OM : Clash Neymar-Alvaro, BeIN Sports a tout filmé !

Dans : Ligue 1.

C’est le sujet chaud de ce début de semaine. Neymar accuse Alvaro Gonzalez d’avoir proféré des insultes racistes à son encontre pendant le match PSG-OM, ce qui a eu le don de faire dégoupiller le Brésilien, finalement expulsé.

Depuis, entre accusations sans preuve, théorie du complot, épluchages des images et tentatives de décryptage, chacun tente de percer le mystère sur ces éventuelles insultes racistes. Pour le numéro 10 du PSG, il ne fait aucun doute, l’Espagnol lui a lancé « mono hijo de puta » (fils de p… de singe) pendant le match, et il a immédiatement alerté les arbitres à ce sujet. Téléfoot a assuré ce lundi soir n’avoir trouvé aucune image permettant de confirmer ces accusations malgré l’épluchage des caméras pendant toute la journée de lundi.

La séquence de la 36e minute avec Alvaro de face existe bien. La caméra isolée sur Neymar aussi. Il faut quoi pour avoir le droit de comprendre sans passer pour complotiste ? @AfterRMC @gilbertbrisbois @DanielRiolo @ThibaultLeRol



🎥 BeIn Sports Moyen Orient https://t.co/znrZ6viwdl pic.twitter.com/E5bEqstpvQ — Footeuse (@Foooteuse) September 15, 2020

De son côté, la version arabe de BeIN Sports a fait le buzz en expliquant qu’elle avait une caméra centrée sur Neymar pendant toute la partie et que de nouvelles images de l’altercation en question étaient disponibles. Les extraits montrés permettent en effet d’aborder la question sous un nouvel angle, et la LFP va donc les récupérer pour savoir s’il y a suffisamment de matière à ouvrir une enquête. Dans l’extrait diffusé, on voit en effet Neymar très mal réagir à des paroles du défenseur de l’OM (à la 19e seconde), sans parvenir à réellement déterminer les propos précis d’Alvaro. Les experts scientifiques parviendront-ils à isoler ces paroles ou à lire sur les lèvres, la suite de cette affaire risque bien de tourner autour de cette étude très précise de l’altercation entre les deux hommes.