PSG : Neymar cartonne sur Instagram, la L1 lui doit le respect

Dans : Ligue 1.

Régulièrement critiqué pour sa propension à provoquer ses adversaires, Neymar a vu Yann M'Vila prendre sa défense, quelques heures avant la rencontre entre Saint-Etienne et le PSG.

Ce dimanche soir le PSG se rend à Saint-Etienne en clôture de la 18e journée de championnat, et sans surprise les Parisiens arrivent à Geoffroy-Guichard dans la peau du favori. En effet, le PSG n'a plus perdu face aux Verts depuis sept ans, et une défaite 2-1 de l'actuel leader du championnat au Parc des Princes. Thomas Tuchel arrive à Saint-Etienne avec ses hommes forts du moment offensivement, Kylian Mbappé et évidemment Neymar. Pointé du doigt par certains suiveurs, et joueurs, pour son côté provocateur sur le terrain, le Brésilien a vu une future victime prendre sa défense en la personne de Yann M'Vila ! Interrogé en conférence de presse, le milieu de terrain des Verts estime que le numéro 10 parisien ne manque pas de respect à ses adversaires sur les pelouses de Ligue 1.

« C'est un joueur de spectacle. Les gens se déplacent dans les stades pour le voir. Il a 100 millions de personnes qui le suivent sur Instagram. Ce n'est pas un hasard. Neymar a toujours été comme ça. Regardez ses vidéos de Santos. Son style de jeu ne manque pas de respect à l'adversaire et on doit le respecter », conclut le milieu de terrain, qui essayera de stopper ce dernier dimanche soir, afin d'aider son club à obtenir un résultat positif.