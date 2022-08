PSG - Montpellier, à quelle heure et sur quelle chaîne ?

Dans : Ligue 1.

Par Alexis Rose

Après avoir donné une leçon au Clermont Foot lors de la première journée de Ligue 1 la semaine passée (5-0), le Paris Saint-Germain va retrouver son Parc des Princes face à Montpellier ce week-end.

Quelle heure pour PSG - Montpellier ?

Premier leader du championnat de France, Paris aura à coeur de conserver son fauteuil à l’issue de cette deuxième journée. Pour cela, les hommes de Christophe Galtier devront battre le MHSC. Une rencontre qui se jouera ce samedi 13 août à 21 heures sur la pelouse du Parc des Princes. Ce match sera arbitré par Willy Delajod.

Sur quelle chaîne suivre PSG-MHSC ?

Comme tous les matchs du samedi soir, cette partie entre Paris et Montpellier sera diffusée sur l’antenne de Canal+ Décalé.

Les compos probables de PSG - MHSC :

Pour sa grande première sur le banc du PSG au Parc des Princes, Christophe Galtier pourra compter sur un groupe au complet ou presque, avec notamment le retour de Kylian Mbappé.

La compo probable du PSG : Donnarumma - Ramos, Marquinhos, Kimpembe - Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes - Mbappé, Messi, Neymar.

Auteur d’un bon départ, avec une victoire face à Troyes à La Mosson dimanche dernier (3-2), le MHSC abordera ce match face au PSG avec l’esprit tranquille, mais avec la volonté de faire quelque chose de grand. Pour cette rencontre, Olivier Dall'Oglio sera privé de Nordin, Delaye ou Mavididi, tous blessés.

La compo probable du MHSC : Omlin - Souquet, Sacko, Sakho, Sainte-Luce - Chotard, Savanier, Maouassa, Khazri, Makouana - Wahi.

La décla d'avant-match :

Christophe Galtier, entraîneur du PSG : « On s’est remis au travail très rapidement en début de semaine pour confirmer tout ce qu’on a vu de bon de l’équipe. J’en ai parlé aux joueurs, on a bien travaillé. Évidemment, j’ai suivi le premier match de Montpellier face à Troyes (3-2) et j’ai vu de bonnes choses. Il y a certains points sur lesquels on devra s’appuyer. On aura une équipe joueuse et combative avec des joueurs de talent comme Savanier qui est arrivé en forme. Il peut y avoir du danger sur le plan offensif car ils ont du potentiel. Après, à nous d’amener et de faire en sorte qu’on puisse être sur la même dynamique, la même intensité et la même envie de faire les choses collectivement ».