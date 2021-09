PSG : Kylian Mbappé très incertain contre l'OL

Dans : Ligue 1.

Par Corentin Facy

Peu après la mi-temps, Kylian Mbappé est sorti sur blessure lors de la première journée de la Ligue des Champions contre Bruges, mardi soir (1-1).

Touché au pied à la suite d’un contact avec Stanley Nsoki, l’attaquant du Paris Saint-Germain et de l’Equipe de France souffre d’un traumatisme à l’orteil du pied gauche. La blessure n’est pas grave pour Kylian Mbappé, dans la mesure où toute fracture ou fissure a été écartée. Le coup reçu par l’ancien Monégasque est néanmoins très douloureux, raison pour laquelle Kylian Mbappé est extrêmement incertain pour la réception de l’OL en championnat ce dimanche au Parc des Princes, selon L’Equipe. Le quotidien national affirme que les prochaines heures seront décisives et qu’une décision sera prise samedi soir au plus tard quant à la participation de Kylian Mbappé au choc de la 6e journée de Ligue 1 entre le PSG et Lyon.